Starost:20 let

Kraj:Dobrepolje

Izobrazba/Zaposlitev:natakarica Kakšen moški je zate sanjski moški? Ambiciozen, s smislom za humor, zvest, tak, da mu lahko zaupam. Vizualno so mi všeč visoki, tetovirani, temni, karakterno pa prijazni moški. Kaj pričakuješ od partnerja v zvezi? Zvestobo in zaupanje. Si ljubosumna? Odvisno od situacije. icon-expand Lea Zupančič FOTO: POP TV Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni? Odvisno, kako zelo so ljubosumni. Kakšen je zate idealen prvi zmenek? Večerja ob svečah, ki mi jo bi skuhal pri sebi doma. O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš? O bivših partnerjih. Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Ne, ker moram osebo najprej spoznati. Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme? Ne. Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi? Varanja. Kakšne zveze si želiš na dolgi rok? Zveze s spoštovanjem in zvestobo. Imaš rada otroke? Ja. Koliko otrok si želiš? Dva. O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica? O tem, da bi enkrat nastopala na velikem odru. Kaj rada počneš v prostem času? Rada se družim z prijateljicami in hodim v nočne lokale. Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj? Najbolj cenim družino in prijatelje, s katerimi smo skupaj v dobrem in slabem. Imaš raje, da prvi pristopi moški, ali tudi ti kdaj pristopiš do simpatije? Raje imam, da moški pristopi do mene. Kako pokažeš, da ti je oseba nasprotnega spola všeč? Spogledujem se in se nasmejem. Zakaj si se prijavila v šov? Da spoznam nekaj novega. Katere so tvoje vrline? Sočutje, dobra komunikacija, pripravljenost na kompromise, samozavedanje in obvladovanje čustev. Veliko deklet sanjari o poroki. Kakšne poroke si želiš? Nikoli nisem sanjarila o poroki. In poročna obleka? Kakšne si želiš? V mislih jo imam. Želim si obleko v stilu morske deklice.