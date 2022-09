Maja Grintal

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Verjamem, da sanjski moški oziroma sanjska ženska ne obstaja. Vsi smo le ljudje. Si pa želim imeti v svojem življenju moškega, ki je zavesten. Ki ve, kaj so njegovi cilji in želje. Ki čuti, kaj je njegovo poslanstvo in dar, ki ga lahko podari svetu. Sanjski moški je zame tisti, ki ti da svojo prisotnost v celoti, ki ti odpre svoje srce in se mu lahko predaš. Ki ti dovoli, da vstopiš v svojo žensko energijo, se nasloniš na njegovo moško energijo, ki ti stoji kot steber v oporo, ob katerem lahko divje plešeš. Vsekakor si želim imeti moškega, ki daje na prvo mesto sebe in svoje dušne cilje – tukaj ne govorim o egoističnih in materialnih ambicijah, ampak o strasti. Moški mora postaviti sebe in svojo strast na prvo mesto – seveda pa ob tem držati ženski prostor, ji dati in odpreti svoje srce ter jo penetrirati – tako z energijo kot s telesom.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Načeloma je čez celo življenje prevladoval tip moškega, ki je visok (po možnosti košarkar), temnejši, športne postave. Ampak to je vse samo vizualnost, ki pa pri meni na koncu ne pretehta.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Obožujem samozavestne moške, ki živijo svojo strast, so odkriti, zabavni, iskreni. Moške, ki želijo postati vedno boljša in boljša oseba in si upajo priznati svoje napake. Obožujem moške, ki so v trenutku in vidijo ter čutijo lepoto okoli sebe. Ki si upajo čutiti svoja čustva ter jih tudi pokazati. Moški, ki poznajo svoje meje, jih odločno izrazijo ter za njimi stojijo. Prav tako me privlačijo moški, ki so približno tako nori in divji, kot sem jaz.

Kaj te pri moških najbolj zmoti?

Zelo hitro opazim umetno samozavest. Torej moškega umetnega alfo, ki se na vse načine želi dokazati. Večinoma je to skozi neke materialne dobrine, kot so avtomobili, ure ipd. Seveda z materialnimi stvarmi ni nič narobe, če si z njimi ne polniš ega. Z moškimi, ki živijo za to, da polnijo svoj ego, rajši nimam opravka. Alfa moški je tisti, ki že samo, da vstopi v sobo, z energijo prevlada nad drugimi. Ampak z ljubečo in odločno energijo.

Kaj pričakuješ od partnerja?

Od partnerja pričakujem to, kar pričakujem od sebe. Da mi bo dal prostor, da se izrazim z vsem, kar sem – tudi slabimi trenutki in močnimi emocijami. Da mi bo odprl srce in dal toliko ljubezni, kot je premore. Da bo pripravljen z mano rasti in se odkrivati – tako čustveno, energijsko kot telesno. Da me bo podpiral na moji poti, hkrati pa gradil svojo. Ter da me ne bo postavil na prvo mesto – ampak bo na prvem mestu on sam.