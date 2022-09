Maša Levačič

Starost: 27 let Kraj: Ljubljana Življenjski moto: Ne čakaj na pravi trenutek, izberi trenutek in naredi ga popolnega.

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Zame je sanjski moški tisti moški, ki je pozoren, prijazen in zvest. Rada imam, da je nasmejan, zgovoren in poln energije. Da ceni malenkosti in zna uživati v vsakem trenutku, tudi v tistih malih.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Všeč so mi moški, ki so visoki, rjavolasi z bradico in imajo modre oči. Tetovaže pa so še dodaten plus.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Všeč mi moški, ki so samostojni in ambiciozni. Rada imam zgovorne, duhovite in pozitivne. Velik plus je, če so povrh vsega še zelo družabni in energični.

Kaj te pri moških najbolj zmoti?

Ne maram nadutih, arogantnih in egoističnih moških. Definitivno pa me zmoti tudi pretirano ljubosumje in popivanje.

Kaj pričakuješ od partnerja?

Od partnerja pričakujem, da mi bo zvest in naklonjen. Želim si ljubeznivega in pozornega partnerja, ki me bo znal nasmejati, me podpirati pri ciljih, odločitvah in me razvajati z malenkostmi (čokoladica, rožica ...), tudi ko ne gre za obletnico, rojstni dan ... Zelo pomembno pa je, da me sprejme točno takšno, kot sem, in me ne želi spreminjati.

Kakšen je zate idealen prvi zmenek?

Najbolj bi bila vesela piknika nekje v naravi na deki, kjer bi ob prigrizkih in prijetnem pogovoru ali igranju kart spoznavala drug drugega. Predvsem najbolj uživam na zelenici rečnih bregov, jezer ali pa nekje na pomolu ob obali.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

Načeloma sem zelo odprta oseba in mi ni težava spregovoriti tudi o bolj delikatnih temah, vendar pa menim, da so teme o intimnem življenju za prvi zmenek neprimerne.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne?

Kdaj se bo zgodi prvi poljub, ne moreš določiti, saj je to treba začutiti. Vem pa, da mi je na prvem zmenku za poljub prehitro, ker se z osebo želim najprej spoznati, čemur so ravno namenjeni pogovori na prvih zmenkih.

Zaradi česa si pred prvim zmenkom najbolj živčna?

Prepričana sem, da oditi na zmenek živčen ni nikoli dober začetek in definitivno lahko vodi tudi v slab zaključek. Pomembno je, da se na zmenek odpravimo sproščeni, pozitivni in da se dogovorimo za lokacijo ali dejavnost, pri kateri smo sproščeni in nam je prijetno. Sama se tega vedno držim, zato je živčnost ali strah popolnoma odveč.

Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme?

Tu pa je že sama situacija popolnoma drugačna, sploh zato, ker ne veš, kakšen zmenek te čaka, kaj točno bosta počela, prav tako niti ne gre za nek zmenek, za katerega se dogovoriš po nekem pogovornem spoznavanju, ko vsaj spoznaš neke malenkosti o osebi pred zmenkom. Verjamem pa, da ko ga bom spoznala, bo z vsakim zmenkom manj treme in več sproščenosti.