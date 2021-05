Mireille Jarc

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Moj sanjski moški je iskren, razgledan in ima velik smisel za humor. V zvezi je zvest, dober poslušalec, romantik in skrben. Kakšen naj bi bil vizualno, ni točno določeno, saj me bolj pritegne karakter, so mi pa bolj všeč postavni moški, temnejši moški z temnimi očmi in lepim nasmehom. Všeč so mi moški, ki vedo, kaj hočejo. Zame je sanjski moški tisti, ki je predan ljubezni in bo vedno poskrbel za to, da iskrica v zvezi ne bo ugasnila.

Kaj pričakuješ od partnerja v zvezi?

Vsekakor v zvezi pričakujem, da je partner iskren in zvest.

Si ljubosumna?

Menim, da se pri vsakem razmerju pokaže ljubosumje v mejah normale, in to se mi ne zdi narobe, a če si partnerja dokažeta, da si lahko zaupata, potem ljubosumja skorajda ni.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?