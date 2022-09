Monika Slapnik

Starost: 23 let Kraj: Črni Vrh v Tuhinju, Kamnik Poklic: študentka – absolventski staž Življenjski moto: Bodi to, kar si, vse drugo je že zasedeno. (Oscar Wilde)

Idealen zmenek je zame lahko tudi na Veliki planini, z odejo na travniku in z vinom. Predvsem mi je pomembno, s kom sem na zmenku, in ne, kje. Je pa res, da imam za prvi zmenek raje nekaj umirjenega, ker je tako čas za pogovor, saj se takrat šele spoznavaš in je fino, če je umirjeno in tiho. Imam pa zelo rada, če prvi zmenek izbere moški.

Najbolj me zmoti, če se v vsem strinjajo z mano (ker je znano, da se moški strinjajo samo, da je žena srečna, oni pa imajo mir pri "bajti"). Da niso iskreni in da zavajajo čustva deklet, ker si z njimi le krajšajo čas.

Karakterno so mi všeč moški, ki te predvsem znajo poslušati, veliko govorijo, jih ni sram, so direktni, se znajo zabavati – v smislu, da je moški, ki se rad zabava in je bolj "žurerske" narave. Opazim pa tudi to, kakšen odnos ima do svoje družine ter do otrok na splošno ter da rad potuje.

Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme?

Kolikor se poznam, me bo na začetku to kar precej motilo, kasneje pa bomo videli. Menda se navadiš.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Pod nobenim pogojem v zvezi ne bi trpela poniževanja, zaničevanja moje družine in nasilja. Vse drugo bi se rešilo, če je on pravi, se vse da, samo verjamem v to, da je potrebnih kar veliko kompromisov.

Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok?

Na dolgi rok si želim zveze, ki bo temeljila na tem, da si bova s partnerjem zaupala, hodila na zmenke tudi po dolgih letih zveze, si ostala zvesta in da se bova znala zabavati tudi, ko zaljubljenost mine. Zelo bi si želela tudi, da bi s partnerjem potovala.

Si ljubosumna?

Mislim, da je vsak v sebi malo ljubosumen. Kar je tudi super, če ni vsaj rahlega ljubosumja, pomeni, da ti za osebo nič ni mar.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?

Rada imam moške, ki so ljubosumni v mejah normale, kar pomeni, da mu ni ravno vseeno, s kom si, kaj delaš. Rada imam občutek, da me ima moški rad in da mu ni vseeno zame.

Se rada zabavaš? Kako in s kom?

ABSOLUTNO! Zabava je moje drugo ime. Najraje imam veselice, tam se pleše in veliko druži. Poleg tega mi noro paše narodno zabavna glasba. Rada plešem polko in valček. Najraje in največkrat se zabavam s prijatelji.

Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila, in kam bi šla?

Zelo! Ampak do zdaj še nisem imela veliko možnosti, ko bi lahko potovala, vedno je prišlo nekaj vmes. Najljubše potovanje do zdaj bi lahko rekla, da je bila Korčula. Ni daleč, ampak bil pa je zdaleč najboljši dopust.

Imaš rada otroke?

Seveda, zelo, maturirala sem iz predšolske vzgoje. Imam pa tudi dva brata in dve sestri.

O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica?

Vedno sem sanjarila o tem, da bom skrbela za ljudi. Takrat sem imela v mislih otroke, sedaj se je to malo obrnilo in skrbim za starejše ljudi, delam namreč v domu starejših.

Kaj rada počneš v prostem času?

V prostem času zelo rada spim, se družim s prijatelji, hodim na izlete, smučam, sem sovoznica na motorju in hodim.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem?

Da bi se prav ukvarjala oziroma trenirala, to ravno ne. Pozimi najraje smučam! To je pri zimi tudi vse, kar imam rada. Drugače pa bi enkrat rada skočila iz letala. Morje sicer imam rada, grem rada na morje, ampak nerada pa plavam v morju. Ne maram trave ter živali – ker nikoli ne vem, kaj se nahaja pod mano. Bolj sem za toplice, kar se tiče plavanja.

Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj?

Najbolj cenim, da mi je bilo dano, da živim življenje, kot želim sama. Sedaj že služim svoj denar, ko prideš do tega, da sam služiš in potem zapravljaš svoj denar, začneš ceniti, kar si imel oziroma kar imaš. Predvsem pa cenim svojo družino in prijatelje, oni so zame neprecenljivi.

Ali kuhaš?

Seveda. Zelo rada sem v kuhinji. Poleg tega, da rada kuham, imam zraven skoraj vedno kar recepte – raje sem sigurna, še raje pa delam sladice, enostavne, sočne tortice in sladice v lončkih.

S katero jedjo bi Sanjskega moškega razvajala?

Mislim, da bi mu naredila kar pico. Klasika vedno vžge.

Imaš raje, da prvi pristopi moški ali tudi ti kdaj pristopiš do simpatije?

Sem tip ženske, ki najraje kar počaka, da moški pristopi do nje oziroma vsaj da znak, da sem mu všeč ali pa bi rad spregovoril. Ko da znak, mi ni problema nadaljevati. Če pa je meni moški zelo všeč, me pritegne, pa tudi jaz znam narediti prvi korak.

Zakaj si se prijavila v šov?

V šov se nisem prijavila sama. Prijavili sta me sestra ter žena mojega strica. Ko ju vprašam, zakaj sta to naredili – pravita, da rabim že enega deca!

Kaj so tvoje vrline?

Definitivno bi rekla iskrenost, poštenost in zanesljivost.

Kaj te pri sebi najbolj moti?

Verjetno kar to, da se na človeka prehitro navežem.

Kakšno glasbo poslušaš?

Narodno zabavno glasbo, itak! Pa tudi pop ter balkansko.

Najbolj romantična pesem vseh časov?

Fehtarji – Dišali so tvoji lasje.

Tvoj najljubši film? Zakaj?

Moj najljubši žanr so grozljivke, vendar nimam najljubšega filma. So mi pa všeč tudi komedije, drame. Tudi romantiko rada pogledam, predvsem filme, ki imajo za seboj neko zgodbo, ki bi lahko bila dejansko resnična.

Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela?

V bistvu v glavi nimam neke sanjske poroke oziroma kraja, kjer bi se odvijala. To mi ne pomeni toliko kot oseba, s katero se bom poročila. Tudi v "realnem" svetu sem oseba, ki je zadovoljna z malenkostmi in mi materialne stvari pomenijo res minimalno. Vem samo, da bi bila rada v družbi družine, sorodnikov in prijateljev. Če pa do poroke nekoč pride, pa bi se rada poročila tudi cerkveno, saj sem verna.