Nastja Andrushchenko

Starost: 24 let Kraj: Šoštanj Poklic: ekonomski tehnik Življenjski moto: Vse se zgodi z razlogom.

Svetle kavbojke, črni bodi, črne petke in torbico.

Zakaj pa ne, če sva si všeč in je med nama iskrica, to je način izražanja čustev.

Da si na bencinski črpalki kupiva pijačo, na primer kavo, nato pa se voziva in uživava v lepem razgledu in pogovoru.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Visok, s temnimi lasmi, brado, športno postavo in temnih oči.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Moj sanjski moški oz. popolni moški je nekdo, ki me vsak dan masira, zna kuhati, mi ne dovoli hoditi v službo, mi vsak dan prinese šopek rož, hodi z mano nakupovat ter mi vsak dan pove, kako sem lepa in kako me ljubi.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Pripravljena sem se preseliti v drugo državo. Pod nobenim pogojem ne bi trpela poniževanja, pretepanja, izkoriščanja, laži in varanja.

Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila in kamor bi šla?

Obožujem potovanja in lepe lokacije. Najbolj mi je ostalo v spominu, ko sva s prijateljico odpotovali na Nizozemsko (v Rotterdam in Amsterdam). Ogledale sva si mline, kanale, tulipane itd. Rada bi prepotovala vso Evropo in Ameriko.

Imaš rada otroke?

Zelo jih imam rada. Taki so sladki, zanimivi, lepo dišijo. Upam, da jih bom tudi jaz kdaj imela. Seveda ne samo enega.

Si že bila v resni zvezi?

Ne.

Zakaj ne?

Vedno je bilo tako, da ali jaz nisem hotela biti z njim v resni zvezi ali pa ravno obratno, da on ni želel biti z mano.

Zakaj si se prijavila v šov?

Lansko leto sem bila povabljena na poroko kot družica. Jaz sem bila tista srečnica, ki je ujela šopek, tako da se moram v roku enega leta poročiti.

Kaj so tvoje vrline?

Sem dokaj natančna, znam poslušati, sem dobra duša, 'skulirana', direktna in lepo plešem.

Kaj te pri sebi najbolj moti?

Najbolj me moti to, da znam biti lena in opravke naredim zadnji trenutek.

Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela?

Ja, ampak skoraj vsa dekleta si želijo veliko poroko, jaz pa ne. Moja poroka bi bila videti tako: sredina spomladi, vse zeleno, vse cveti, vse diši, ptički pojejo. V lepem parku, v ožjem krogu, živa glasba in dobra hrana. Letos sem se zaljubila v pomlad, zato se želim poročiti v tem letnem času.