Nina Smodiš

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Idealen zmenek bi bil jaz in on, nekje na morju, vožnja z čolnom ali sprehod v hribe, kjer bi uživala ob kakšnem razgledu ali mogoče sončnem vzhodu ali zahodu.

Moti me kajenje, prekomerno pitje alkohola in žuranje vsak vikend.

Iskreni, komunikativni, dobrosrčni in moški, ki me znajo spraviti v smeh.

Všeč so mi moški, ki so svetlolasi, imajo svetle oči in so visoki.

Tak, ki uživa v moji družbi. Je iskren, komunikativen, da si zaupava in podpirava. Veliko mi pomeni tudi, da ima rad otroke in da je družinski človek. Ne rabim veliko, samo osebo, ki bo z veseljem preživljala čas z mano.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom?

O tudi jaz obožujem morje. Skoraj vsak vikend hodim v hribe, čez teden pa v fitnes oz. na skupinske vadbe. S tem se ukvarjam, ker sem končno našla hobije, ki me veselijo in kjer se počutim dobro. Ne znam si več predstavljati živeti brez tega.

Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj?

Najbolj cenim iskrene odnose. To mi zelo veliko pomeni, ker mislim, da v današnjem času zelo težko najdeš iskrene osebe.

Ali kuhaš?

Seveda.

S katero jedjo bi Sanjskega moškega razvajala?

Odvisno, kaj rad je. Bi že našla nekaj, kar bi mu z veseljem pripravila.

Imaš raje, da prvi pristopi moški ali tudi ti kdaj pristopiš do simpatije?

Raje imam, da prvi pristopi moški.

Si že bila v resni zvezi?

Da, bila sem v dveh resnih zvezah. Prva zveza je trajalo 7 let in pol, druga pa eno leto.

Kakšna je bila ta zveza?

Prva zveza je bila najstniška. Našla sva se zelo mlada in kar dolgo vztrajala. Imela sva vzpone in padce, ampak na žalost drugačne cilje in želje. V drugi zvezi pa sva prav tako imela drugačne želje in cilje za prihodnost.

Zakaj se je končala?

Obe zvezi sta se končali, ker sva obtičala na neki točki, ki ni imela prihodnosti.

Zakaj si se prijavila v šov?

Enkrat sva se z prijateljico zafrkavali in nastalo je tole. Prijavila me je prijateljica.

Kako so domači reagirali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov?

Najprej so bili šokirani, sedaj pa me podpirajo.

Kaj so tvoje vrline?

Moje vrline so iskrenost, poštenost, prijaznost, vztrajnost...

Kaj te pri sebi najbolj moti?

Moti me to, da ne znam nehati oz. se odmakniti takrat, ko bi to morala storiti. Vedno najdem eno dobro stvar v vsej poplavi slabih in tega se potem oklepam.

Kakšno glasbo poslušaš?

Mešano na žaru. Španske, hrvaške, slovenske, bosanske, tudi kakšna angleška mi je kdaj pa kdaj všeč.

Najbolj romantična pesem vseh časov?

Peter Grašo – Ako te pitaju

Tvoj najljubši film?

Petdeset odtenkov sive. Zaradi celotne zgodbe in zanimivega dogajanja.

Najljubša knjiga? Zakaj?

Ti sam rin naprej, ker sem se veliko naučila iz te knjige.

Najljubši igralec? Zakaj?

William Levy, ker ga spremljam že od majhnega in se mi je najbolj vtisnil v srce.

Najljubša igralka? Zakaj?

Dakota Johnson, zaradi karakterja v filmu.

Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela?

Seveda sanjarim o tem. Moja sanjska poroka bi bila nekje na plaži ob morju v beli obleki, kjer bi na najsrečnejši dan bila obkrožena z ljudmi, ki jih imam rada.