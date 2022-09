Pia je kar deset let trenirala gimnastiko, sedaj pa jo poučuje. Ko ni v telovadnici, se najraje druži s prijatelji in družino, rada pa tudi kaj skuha. Sanjskemu moškemu bi pripravila rižoto s piščancem in zelenjavo, za posladek pa čokoladni sufle, da bi bil zmenek idealen, pa bi ob tem poskrbela tudi za kozarec dobrega vina.

Starost: 23 let

Kraj: Ljubljana

Poklic: študentka Kakšen moški je zate sanjski moški? Zame je sanjski moški inteligenten, komunikativen, pozoren, športne postave, ima svoje ambicije, je skromen in iskren. Kakšni moški so ti všeč – vizualno? Vizualno me privlačijo svetli moški športne postave. Kakšni moški so ti všeč – karakterno? Karakterno so mi všeč zabavni, komunikativni, romantični, odprti moški. Kaj te pri moških najbolj zmoti? Zmoti me arogantnost. Kaj pričakuješ od partnerja? Od partnerja pričakujem zvestobo, spoštovanje in iskrenost. Kakšen je zate idealen prvi zmenek? Piknik (ob sončnem zahodu) ob dobri hrani in kozarcu dobrega vina (na barki, v naravi ...). O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš? Na prvem zmenku se ne bi želela pogovarjati o preteklih zvezah. Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne? Če oba tako čutiva, zakaj pa ne. Kako se oblečeš na svoj idealni prvi zmenek, ki si ga ravnokar opisala? Kavbojke in elegantna bluzica/majčka; poleti: krajša oblekica. Zaradi česa si pred prvim zmenkom najbolj živčna? Ker ne vem, kaj pričakovati. Mi bo všeč, se bova ujela, bova imela teme za pogovor ... Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi? V zvezi ne bi trpela varanja, zahrbtnosti, neiskrenosti, nezaupanja, pretiranega kreganja. Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok? Polne dogodivščin, predvsem pa, da temelji na zaupanju, spoštovanju in iskrenosti. Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni? Malo ljubosumja mora biti, tako vsaj veš, da partnerju ni vseeno zate. Se rada zabavaš? Kako in s kom? Zelo. S prijatelji v kakšnem lokalu/klubu ali pa pri kom doma. Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila in kamor bi šla? Ja. Najljubše potovanje je bilo potovanje na Fuerteventuro (Kanarski otoki). V zimskih mesecih smo s prijatelji odšli na toplo, kjer smo se učili tudi surfanja. Imaš rada otroke? Zelo. icon-expand Pia Belak FOTO: POP TV Kaj rada počneš v prostem času? V prostem času se rada družim s prijatelji (pijača, družabni večeri) in družino. Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem? Šport je praktično del mojega vsakdana. Deset let sem trenirala gimnastiko, sedaj pa jo še poučujem. Nekajkrat na teden hodim tudi v fitnes. Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj? Svojo družino in prijatelje. Ker mi vedno stojijo ob strani in ker se imam z njimi najlepše. Ali kuhaš? Ja. S katero jedjo bi Sanjskega moškega razvajala? Rižota s piščancem in zelenjavo. Za posladek pa čokoladni sufle. Zakaj si se prijavila v šov? V šov sta me prijavili mami in sestra. Kako so domači reagirali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov? Nič posebnega, bili so veseli. Kaj so tvoje vrline? Ustvarjalnost, organiziranost, vztrajnost, prijaznost, sočutnost, komunikativnost. Kaj te pri sebi najbolj moti? Da bi bilo včasih bolje, če bi se ugriznila v jezik. Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela? Če bi se že poročila, bi bilo to nekje v naravi, na odprtem, po obredu pa velika žurka.