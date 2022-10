Zgovorna Pia pravi, da v zvezi ni pripravljena nič trpeti in da se da vse pogovoriti, če sta partnerja na to pripravljena. Obožuje kuhanje in bi Sanjskemu moškemu z veseljem pripravila katero od svojih specialitet. Ljubosumja ne prenaša, v moškem pa išče nekoga, ki jo bo imel za svojo boginjo. Poljub na prvem zmenku? Odpade.

Starost: 25

Kraj: Ljubljana

Izobrazba/Zaposlitev: baristka

Življenjski moto: There's no such thing as a life that's better than yours. (Življenje, ki bi bilo boljše od tvojega, ne obstaja.)

Poznamo te že od lani. Kako bo letos drugače? Prejšnjo sezono sme bila 'all over the place'. Imela sem kitke, dolge nohte, zdaj sem čisto drug človek. Kako si se spremenila? Mislim, da sem zrastla, da nisem več toliko zafnana. Bolj odrasla. Kakšen moški je zate sanjski moški? Zame je sanjski moški tisti, ki me bo imel za boginjo. Vizualno me privlačijo visoki moški (vsaj 190 cm) s športno postavo. Karakterno me pri moškemu privlačijo skrivnostnost, odkritost, samozavest, iskrenost in seveda direktnost. Kaj pričakuješ v zvezi od partnerja? Od partnerja v zvezi pričakujem spoštovanje, odkritost, veliko komunikacije, čutnost. Si ljubosumna? Večinoma nisem ljubosumna. Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni? Na moške, ki so ljubosumni, se ne oziram. O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš? Na prvem zmenku se nikoli ne pogovarjam o prejšnjih zvezah. Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne? Na prvem zmenku se nisem pripravljena poljubiti, ker je zame poljub zelo intimna stvar.

icon-expand Pia Gavrič FOTO: POP TV