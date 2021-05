Sara Turnšek

Da mi stoji ob strani in mi zaupa. Da izkoristiva prosti čas čim bolj aktivno in drugače. Ne maram monotonosti in ker nihče ni samoumeven, je v zvezo treba veliko vlagati. Želim moškega s katerim bova zgradila skupni “imperij”. Kar narediš v mladosti, žanješ v starosti.

Zame je sanjski moški tisti, ki verjame vate, ki ti zaupa in s katerim lahko ustvarjaš prihodnost. Ker je notranja lepota tista, zaradi katere zveza zdrži, sta na prvem mestu zelo pomembni energija in privlačnost. Zunanjo lepoto opazimo samo na začetku. Mora biti samostojen, eleganten, zanimiv, drugačen od ostalih. Temu bi rekla sanjski moški.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?

Če je to zdrava ljubosumnost, je vse okej. Najprej moraš imeti rad sebe, da imaš lahko rad druge. Vse je okej do neke mere.

Kakšen je zate idealen prvi zmenek?

Dobra energija. Ni važno mesto, važna je oseba. Če sta prisotni privlačnost in simpatija, je tudi prvi zmenek pravi.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

Nimam nobenih zadržkov. Sem, kar sem.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne?

Ne vem. Če grem na zmenek, kar je redko, grem zato, ker mi je nekdo res všeč. Zakaj pa ne? Samo enkrat si mlad.

Kaj pa zmenkarije pred kamero? Bo kaj treme?

Sploh ne vem, kaj naj pričakujem pred kamero. Mislim, da me je bolj strah, da bi mi Sanjski moški postal res všeč in bi bila preveč raztresena.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Pripravljena sem marsikaj potrpeti, kajti tudi tisti, ki bo z mano, me bo moral znati razumeti. Veliko sem zdoma zaradi dela. Edine stvari, ki jih ne bi nikoli oprostila, so prevara, pretirano ljubosumje in posesivnost. Za to ni opravičila.

Kakšne zveze si želiš na dolgi rok?

Želim si moškega, ki bo moški v pravem pomenu besede. Da me vodi, spoštuje mene in moje delo, me nasmeji. Moškega, s katerim bom lahko živela in bila končno srečna v zasebnem življenju in ne samo v poslovnem. Želim si družino.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem?

Najraje imam tek. Rekreativno že od nekdaj hodim na fitnes, rada imam pohodništvo. Obožujem šport, to je moj filter za stres.

Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj?

Najbolj cenim svoje starše. Oni so edini, ki bodo vedno ob tebi, ne glede na vse.

Ali kuhaš?

Nimam veliko časa za kuhanje, po navadi so to hitra kosila. Ampak če bi bilo treba, bi kaj skuhala. Nihče ne bi ostal lačen.

S katero jedjo bi razvajala Sanjskega moškega?

Spekla bi mu purana na žaru in riž, da bi skrbela za njegov nadaljnji sanjski izgled.

Zakaj si se prijavila v šov?

Zaradi nove izkušnje.

Katere so tvoje vrline?

Samostojnost, kreativnost, dinamičnost.