Tina Blašković

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Definitivno nekdo, ki skrbi za svoje telo in duha. Obožujem moške, ki so izobraženi, v prostem času radi kaj preberejo – članke, knjige. So razgledani in radovedni. Sanjski moški mora biti kulturen ter vljuden do mene in ostalih ljudi. Ima odličen okus za glasbo. Je odločen in prevzema pobudo za organizacijo preživljanja skupnega časa. Zna kuhati in uživa v tem. Obožuje avte in se spozna nanje.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Vizualno so mi izredno všeč visoki moški, ki so natrenirani in skrbijo za svoj videz. Prvo, kar opazim na moškem, so zobje, lasje, roke in stil. Pomembno mi je, da skrbi za svoj videz in higieno.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Po resnici povedano, introvertirani moški. Morda zaradi tega, ker sem sama ekstrovertirana. Nekdo, ki je bolj zadržan in tih, me hitreje pritegne. Mora pa imeti smisel za humor.

Kaj te pri moških najbolj zmoti?

Če ne zna poslušati oz. postavljati vprašanj. Torej, če ne vidi dlje od sebe. Se baha in govori samo o sebi.

Kaj pričakuješ od partnerja?

Spoštovanje najprej, brez tega ne gre pri nobenem odnosu. Določen nivo komunikacije. Iskrenost in zvestost.

Kakšen je zate idealen prvi zmenek?

Prvi zmenek je najbolje, če je organiziran v kakšni restavraciji. Tam se lahko bolje spoznava in sploh vidiva, ali klikneva.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

Ni teme, ki se je ne dotaknem. Želim izvedeti čim več. Bolj občutljive teme, tem boljše. Tako lahko takoj presodim, ali se ujameva.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti?

Vse je odvisno od energije. Energija je vse. Torej, lahko se zaljubiva že na prvem zmenku, zakaj pa ne. Morda pa bom premišljevala tudi tam do petega zmenka. Ni pravila. Zaupam intuiciji.

Zaradi česa si pred prvim zmenkom najbolj živčna?

Nisem živčna. Morda bolj vzhičena. Ne maram pa presenečenj. Moram vedeti, kam se gre, za koliko časa in podobno. Ker je od tega odvisna moja oprava.

Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme?

Definitivno je bo nekaj, ker je to nekaj novega, ampak se zmenkov tudi veselim.