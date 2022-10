Tjaša se je lansko leto iz Francije preselila v Ljubljano, saj se je odločila, da bo sodelovala v šovu Sanjski moški. Lani je prišla vse do finala, a Sanjskega moškega žal ni osvojila. 22-letna vplivnica se je odločila, da ponovno poskusi srečo v ljubezni. Rada ima zveste in iskrene moške, ki razumejo, da so najpomembnejše malenkosti. Všeč so ji elegantni moški, ki jim je pomembno, kako so videti in imajo radi modo. Veliko da na energijo, ki se zgodi ob prvem stiku, všeč pa so ji tudi uspešni moški, ki vedo, česa si v življenju najbolj želijo.

Starost: 22 let

Kraj: Ljubljana

Izobrazba/Zaposlitev: vplivnica Poznamo te iz prve sezone. Kaj bo tokrat drugače? To zanima tudi mene. (smeh) To je spet nekaj novega zame, upam da bo tako dobro kot lani. Zakaj si se odločila ponovno sodelovati? Ker je prišla ta priložnost in sem si rekla, zakaj pa ne. Kakšen moški je zate sanjski moški? Moj sanjski moški je tisti, ki je eleganten, spoštljiv, iskren in samozavesten in ki ženski podarja pozornost vsak dan, ne samo ob praznikih. Vizualno so mi všeč elegantni moški z okusom za modo, visoki, z lepim pogledom in šarmom. Karakterno pa samozavestni, uspešni, taki, ki vedo, kaj hočejo v življenju in ki dajo ženski vedeti, da jo cenijo. Kaj pričakuješ od partnerja v zvezi? Da je iskren, da mi je zvest, da me spoštuje in ceni tako, kot sem. Hkrati pa da mi vsak dan pričara preproste lepe trenutke. Si ljubosumna? Sem, če imam razlog za to. Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni? Malo ljubosumnosti potrdi ljubezen, če je ljubosumje pretirano, pa je to že bolezen. Kakšen je zate idealen prvi zmenek? Zmenek ob obali, obožujem morje. Romantična večerja s pogledom na sončni zahod z osebo, ki mi pomeni veliko. icon-expand Tjaša Kramarič FOTO: POP TV O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš? Ne pogovarjam se o intimnih zadevah, ampak se bolj poglobim v osebnost osebe, ki mi je nasproti. Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne? Sem, če začutim iskrena čustva od osebe, ki je zraven mene in če čutiva enako. Kaj pa zmenkarije pred kamero? Bo kaj treme? Seveda bo. Vendar mislim, da imajo vsi tremo, to je čisto naraven odziv. Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi? Prenesla bi razdaljo in občasno prepiranje za malenkosti, kar je normalno v življenju, vendar pa ne bi prenesla poniževanja, vzbujanja občutka manjvrednosti in varanja. Kaj rada počneš v prostem času? V prostem času sem z družino in prijatelji ter v vsakem trenutku poskušam pričarati lepe spomine. Naš Sanjski moški ima zelo rad šport. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem? Sedem let sem trenirala košarko, ker sem bila vedno navdušena nad tem športom in ker sem že od nekdaj visoka. Sedaj se ukvarjam s fitnesom. Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj? V življenju najbolj cenim družino, ki me razume in spodbuja pri mojih načrtih in v vsakem trenutku. Kako so se domači odzvali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov? Rekli so mi, da je to življenjska izkušnja, ki ponuja pozitivne trenutke in lepe spomine. Katere so tvoje vrline? Sem prilagodljiva in družabna oseba, ki stremi k uspehu.