Veronika Kržojević

Starost: 21 let Kraj: Ljubljana Poklic: Receptorka in animatorka Življenjski moto: Živi za danes, ne za jutri, ker novega jutra morda ne bo.

Se rada zabavaš? Kako in s kom?

Kako gledate na moške, ki so ljubosumni?

Ljubeče zveze, polne sočutja, zaupanja, dobre komunikacije, spoštovanja in medsebojne podpore.

Ne , ker je prvi zmenek in se morava najprej bolje spoznati. Hočem, da se stvari odvijajo bolj počasi.

Zaupanje in ljubezen.

Če me ne spoštujejo ali so agresivni.

Vizualno so mi všeč visoki moški, ki imajo lepe roke. Karakterno morajo biti iskreni in zaupljivi.

Kakšni moški so ti všeč ?

Z dobro energijo, pozitiven in komunikativen.

O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica?

Vedno sem sanjala, da bom, ko bom velika, detektivka ali veterinarka.

Kaj rada počneš v prostem času?

Ustvarjam glasbo, pišem pesmi in pojem.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom?

Treniram kickbox, ker se po treningih počutim kot nova, tam lahko pustim del sebe. Borilne veščine so zakon, ker si z njimi pridobiš disciplino in se oblikuješ tako fizično kot tudi mentalno. Prav tako se naučiš braniti.

S katero jedjo bi razvajala Sanjskega moškega?

Pripravila bi mu palačinke.

Imaš raje, da prvi pristopi moški, ali tudi ti kdaj pristopiš do simpatije?

Lepo je, če prvi korak naredi fant. Nimam pa zadržkov, da prva pristopim jaz.

Kako pokažeš, da ti je nasprotni spol všeč?

Postanem sramežljiva.

Si že bila v resni zvezi?

Ne, ker nikoli nisem spoznala človeka, s katerim bi videla skupno prihodnost.

Kako so domači reagirali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov?

V šov me je prijavila prijateljica, domači pa so bili ob tem presenečeni in zaskrbljeni.

Kaj so tvoje vrline?

Imam dobro srce, sem vedno pozitivna in iskrena.

Kaj te pri sebi najbolj moti?

Da je moj jezik večkrat hitrejši od moje pameti. Včasih prehitro povem nekaj, kar kasneje obžalujem.

Tvoj najljubši film?

Columbiana.