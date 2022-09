Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Ponavadi nisem nikoli živčna, saj vedno, ko sem zmenjena s kom ne smatram to kot zmenek, ampak normalno spoznavanje in druženje nove osebe

Če zasledim, da sva si všeč in pride do iskrice potem ja, drugače ne.

Da se lahko z njim pogovarjam sproščeno, da so konstantno teme, se presmejima do solz.

Tak, ki ima spoštovanje do ženske, zna cenit stvari, ima zaupanje, me postavi na prvo mesto.

Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok?

Takšnje, kjer ga bom videla kot svojega partnarje ob drugem pa tudi kot svojega najbolšega prijatelja, da je zaupanje, spoštovanje, sprejemanje kompromisov

Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila in kam bi šla?

Rada potujem. Najlubše potovanje je bilo, ko smo odšle s prijateljicami v Biograd.

Kaj rada počneš v prostem času?

Druženje s prijatelji, gledanje filmov/serij, igranje in cartanje z svojim psom

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem?

Srfam. To že počnem od svojega 5 leta, saj me je oči takrat pričel učiti in še danes to počnem.

Najbolj zabaven/odbit/zanimiv randi, ki si ga imela?

Preden sva odšla na randi sva se sovražila, drug drugemu sva si šla na živce, potem pa nevem kako je prišlo do tega da sva ugotovila, da sva si ušeč in odšla na zmenek ter se neprestano pogovarjala in smejala

Kako so domači reagirali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov?

Mislili so, da se hecam.

Kaj so tvoje vrline?

Sem zabavna, velikodušna, dobrosrčna, druge postavim pred sabo

Kakšno glasbo poslušaš?

Balkan, pop, country, house

Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela?

Imela bi preprosto poroko, nekje na kakšnji graščini ali pa ob morju.