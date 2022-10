Tina Blašković: Ena največjih preizkušenj je biti sam svoj oboževalec

Tina Blašković je ob prijavi v resničnostni šov Sanjski moški , ki na POP TV prihaja 8. oktobra, prejela 'barvite' reakcije. Za naš portal 24ur.com je razkrila, da sta ji ob strani najbolj stali obe babici oziroma noni. "To sta moja dva nabrušena diamanta, ki sta ob meni skozi vse, kar si zamislim. Njima povem vse, tudi tiste najgloblje skrivnosti. Ko sem jima povedala za šov, smo se najprej nasmejale," je priznala in dodala, da sta ji obe ponudile veliko podpore in pozitivne energije.

Ponosna Koprčanka, ki pravi, da je izjemno hvaležna, da živi v tem predelu Slovenije, je sicer kar leto in pol živela na Nizozemskem, natančneje v Amsterdamu. "Amsterdam je bila čudovita izkušnja in polna osebnih osebnih preizkušenj. Zanimivo je to, da sem odletela natančno en dan po diplomi, brez službe, brez stanovanja. Imela sem vizijo in še danes ne morem verjeti, da sem živela v centru Amsterdama v velikem stanovanju in imela redno službo v svetovno znanem produkcijskem in distribucijskem podjetju za medijske vsebine," je o svoji izkušnji v tujini povedala in dodala, da je ena največjih preizkušenj verjeti sam vase, biti sam svoj oboževalec številka ena.

"Ko sem povedala, da se selim, nisem imela veliko podpore okolice. Boriti sem se morala za svojo vizijo in cilje. Vendar moram povedati, da zaradi domotožja, napornega delovnega urnika in neugodnega vremena nisem bila tako rekoč srečna. Prav tako je med tem, ko sem bila zdoma, umrl moj nono. Tisti let domov je bil eden najtežjih," je razkrila in pojasnila, da se je ob vrnitvi v domovino njen pogled na domači Koper popolnoma spremenil. "Sedaj sem v Koper zaljubljena. Vsakič, ko pridem v center, se počutim kot turist, navdušena nad njegovo lepoto."

To pa ni edino vozilo, s katerim se Tina lahko pohvali. "Omislila sem si tudi Vespo, ki je absolutno perfektna za poletne mesece na obali. Z njo smukamo po plažah, po opravkih, pijačah in po vseh kotičkih, kjer se z avtom ne da. Obožujem jo," je navdušeno povedala o vespi Aniti, ki jo je poimenovala po pesmi Danila Kocjančiča .

Tinin življenjski moto se sicer glasi 'Brez dežja ni cvetja'. To velja tudi za njen avtomobil, ki ga je ljubkovalno poimenovala Amore. Koprčanka, velika ljubiteljica vozil, priznava, da je z njim imela vzpone in padce. " Od tega, da sva ostajala na cesti, ker ni bil v dobrem stanju, do projekta restavriranja in sedaj do končno tudi uživanja na cesti," je dejala in dodala, da je v projekt restavriranja vložila veliko energije, potrpljenja, veselja in navsezadnje tudi solz.

Ljubiteljica kopenskih vozil pa bo v prihodnosti v žepu nosila še en izpit. Našemu portalu je namreč zaupala, da se že pridno uči za izpit za čoln. "Morje mi teče po žilah, bi lahko rekla. Je sploh kaj lepšega od vonja morja in sončne kreme ter zvoka valov? Mislim, da ne. Hvaležna sem, da je to del mojega vsakdana," ljubezni do domače Obale ni skrivala. In prav ljubezen do morja, vožnje s plovili in športno udejstvovanje (Tina je vešča v gimnastiki, plesu, tenisu in športu s kolebnico) so njene skupne točke s sanjskim Blažem Kričejem Režkom.

Tino Blašković in preostala dekleta bomo v boju za Blaževo srce spremljali od 8. oktobra dalje, ko na POP TV prihaja težko pričakovana druga sezona šova Sanjski moški. In kako se je Tina pripravila na odzive gledalcev? "Veselim se vseh reakcij! Na to sem se morala pripraviti še pred samo prijavo. Mislim, da bodo odzivi pozitivni, kot tudi negativni. Zavedam pa se, da je pot negotova in moram biti pripravljena tudi na presenečenja."