Tina: Naslednje leto bo moje leto, čutim

Si prava energijska bombica, izžarevaš ogromno pozitivne energije. Kaj je tvoj recept?

Oh, recept mislim da se je izpopolnjeval zadnjih 10 let. Moja 20. leta so bila polna nesigurnosti, kaosa, izpolnjevanja pričakovanj ostalih in neposlušanja svoje intuicije. Temu sem naredila konec, ko sem izgorela dve leti nazaj. Postavila sem meje, ki so bistvenega pomena, da sem lahko živela in ustvarjala pod mojimi in samo mojimi pogoji. Sem pa vsak dan hvaležna. To je ena najbolj čudovitih vibracij. Si pa tudi vsako jutro povem v ogledalo, kako čudovita, močna in sposobna ženska sem. Sem sama svoj največji oboževalec.

Deluješ zelo izoblikovana ženska z jasnimi cilji. Si se v šovu še kaj naučila o sebi?

Veliko sem se naučila od punc. Ampak skozi potek in tudi po šovu sem ugotovila, kako moram še bolj poslušati sebe in svoja prepričanja, da lahko ostanem na poti, ki sem si jo začrtala. Tudi jasni cilji se kdaj po poti spreminjajo, ampak si s tem ne belim več glave. Važno mi je samo, da se počutim dobro v svojem telesu, med ljudmi, s katerimi sem, in da delam na projektih, ki so v slogi z mojimi prepričanji in še bolj pomembno: energijo!

Kako si se počutila, ko si se vrnila v domače okolje?

Celo pot domov sem jokala, Eva Luna me je v kombiju tolažila. Seveda sem se veselila vrnitve domov, končno skočiti v kopalke in morje, ampak mi je bilo težko, ker sem se navadila na punce. Sploh pa na mojo Pio B. Ona je takoj prišla k meni na dopust za cel teden, ker smo se zelo pogrešale.