Tjaša: Hinavka nisem in nikoli nisem bila

Tjaša Kramarič je za nas komentirala zaplet z Laro Goršek Kos, ki jo je med poslavljanjem od deklet odrinila od sebe. Nesporazume in prepire pripisuje pritiskom med snemanjem in dejstvu, da so bila dekleta primorana biti ves čas skupaj.

Ko je Lara Goršek Kos med poslavljanjem od deklet odrinila Tjašo Kramarič, češ da ne želi njenih objemov, saj da so zaigrani, je bila slednja osupla. Lara je pojasnila svojo plat zgodbe: "Tjaša je bila v šovu do mene osebno hinavka, z mano je bila nekaj, z Leo nekaj, z ostalimi puncami je bila spet drugačna, in ko so se vklopile kamere, spet drugačna. (smeh) Taka, ta prava Francozinja." A Tjaša pravi, da se ne spomni, da bi bila hinavska do Lare ali do Lee. Tjaša: !Samo povedala sem svoje mnenje, je pa tukaj moja napaka, da nisem šla do njiju, in jima povedala, kaj si mislim. Hinavka pa nisem in nikoli nisem bila. Ko smo me novinke prišle v oddajo, je bilo razumljivo, da smo bile nevtralne, potem pa, ko čas mineva, se z enimi dobro razumeš, z drugimi pa pač ne. V realnem življenju je tudi tako, da ko prideš v novo družbo, si nevtralen, ampak s časom ti ene osebe bolj odgovarjajo, druge pa manj. Temu se reče diplomacija."

Zato jo je zaplet z Laro povsem presenetil. Nič manj presenečeni niso bili komentatorji iz oddaje Vrtnice in vino, ki so se spraševali, ali so morda kaj spregledali. Tjaša: "Pred to ‘dramo’, če lahko temu tako rečem, nisem začutila, da bi bilo med nama kaj narobe. Komentatorji iz oddaje Vrtnice in vino niso spregledali ničesar res pomembnega. Treba je pa vedeti, da sem novinka in sem šele začela odkrivati situacijo med dekleti. In tudi marsikaj se zgodi, ko se kamere ugasnejo, in to je normalno. Ne mislim, da je Lara slaba oseba, ne glede na njen komentar. Sem pa v oddaji samo izrazila mnenje, da je nezrela za svoja leta. Mogoče se motim, Lare ne poznam, tako kot tudi ona ne pozna mene, in tako hitro ocenjevanje oseb se mi zdi neupravičeno in to mislim tudi zase. A šov je šov in tam se poskušaš prilagoditi situaciji in to je vse."

Zato ji je med ogledom oddaj toliko bolj zanimivo iz drugega zornega kota opazovati tako sebe kot ostale kandidatke. Tjaša: "Odkrivam kadre v oddaji, pa tudi komentarje drugih deklet, ki jih prej nisem slišala, in je to zame nekaj popolnoma novega. Poleg tega tudi komentarje in dogajanja, ko me ni poleg. (smeh) Res zanimivo. A brez vzponov in padcev ne bi bilo zanimivo. Kot življenje. Vemo, kdo smo, a ne moremo vsem ugajati in tudi drugi ne nam. That is life. Tako je v življenju." Je pa Lara o Tjaši našla tudi nekaj pohvalnih besed: "Se mi pa zdi, da v realnem svetu res ni slaba ženska, in da bi bila, roko na srce, vsaj na papirju, idealna za Gregorja. Ali pa celo malo predobra zanj." Tjaša:"Mislim, da Lara in jaz veva, da je v oddaji pritisk. Dekleta se družimo 24 ur na dan in pride do nesporazumov in do kakšnih prepirov. Smo pa še vedno ljudje in sem hvaležna Lari, da ima tako zrel pogled na to situacijo. Sedaj pa lahko rečem: "Lara, si zrela za svoja leta. (smeh)"

