Tjaša Kramarič: Blaževa energija mi preprosto ni odgovarjala

Letos je seveda vse drugače, od Sanjskega (Blaža, op. p.) do punc. Sem se tudi jaz precej spremenila in bila brez dlake na jeziku.

Lanski in letošnji sta si različna, a ne toliko, kot si mislimo, zato je tudi boljše, da se je moja pot tukaj končala. Odločila sem se, da pridem še enkrat, ker se mi zdi, da lahko dajemo neomejene priložnosti ljubezni. Ljubezen je nekaj najlepšega in zakaj ne bi poskusila znova? Saj sem mlada in še nisem našla pravega moškega zase.

Prikazano je bilo, kot da mi ni bilo vseeno, ampak se z Blažem res nisva ujela in mislim, da se to ujemanje ne bi niti v prihodnosti spremenilo.

Si torej še vedno samska?

Ja, še vedno sem samska, ker pustim času čas in vem, da ko bo pravi trenutek, bo ljubezen tudi mene doletela.

Bi šla še v kateri drugi šov?

Bom rekla, da se pustimo presenetiti. (smeh)

Dekleta, ki so bila v šovu od začetka, vas treh, ki ste prišle naknadno, sprva niso najbolje sprejela. Kako si se ob tem počutila?

Dekleta so bila šokirana, kar je čisto razumljivo, saj smo lanske punce in niso vedele našega namena. Nekatera dekleta so bila pa navdušena, ker so vedela, da se bo nekaj začelo dogajati. (smeh) Punce smo se med sabo vseeno odlično razumele, tudi če je to bilo prikazano drugače.

Si s katero od punc ohranila tesnejše stike?

Seveda. Izven šova se sedaj družim s Tino, ki mi daje najboljše nasvete, najlepše trenutke in me nasmeji do solz. Lahko rečemo, da tako lepega prijateljstva še nisem imela, ker je vsako prijateljstvo posebno na svoj način. Pri Tini se mi zdi, kot da se poznava že 10 let. Pia G. pa je moja prijateljica že od lanskega leta.

Na ekranu deluješ precej samozavestno, si tudi sicer v življenju takšna?

V enem letu sem se precej spremenila zaradi stvari, ki so se mi zgodile. Ena takih je smrt moje babice. Vedno mi je govorila, da sem močna in samozavestna ženska ter v nobenem primeru škodoželjna do kogar koli. Vsakemu privoščim le najboljše, ker vsak ima svojo pot in vsak je poseben na svoj način.

Kaj ti celotna izkušnja pomeni?

Celotna izkušnja mi pomeni ogromno, ker mi je prinesla nova prijateljstva, novo izkušnjo in nov pogled na sebe.

Kakšni so komentarji tvojih domačih in prijateljev?

Moji domači in prijatelji vedo, kakšna sem in bi lahko rekli 'samozavestna, neškodljiva in nasmejana'. Seveda pa si vsak naredi svoje mnenje o osebi šele, ko jo spozna v živo in preživi nekaj časa z njo. Kar je najbolj pomembno, je, kako nas naši najbližji vidijo.

Kakšni so tvoji načrti za naprej?

Moji načrti za naprej so precej zanimivi in bodo vključili še eno osebo. Se že veselim.