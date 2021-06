Tjaša: Mislim, da sva si z Gregorjem usojena

Gregor Čeglaj je tri polfinalistke, Kajo Casar, Anjo Širovnik in Tjašo Kramarič, obiskal v njihovih domačih krajih in spoznal njihove čudovite družine. Bil je navdušen nad ljubeznijo in povezanostjo med dekleti in njihovimi najbližjimi, zato bo njegova odločitev še težja.

Sanjski moški Gregor Čeglaj se je veselil, da bo lahko tri polfinalistke spoznal v njihovem domačem okolju. Želel je izvedeti, ali so mogoče tam bolj pristne, kot so bile v šovu. Gregor: “Zelo sem na trnih, ampak hkrati komaj čakam, da spoznam družine.” Kaja Casar, s katero je imel največ zmenkov, ga je pripeljala v fitnes, kjer trenira že štiri leta. Zanju je sestavila trening, ki pa je Gregorju dal vetra. Gregor: “To je mučenje.” Po treningu je priznal, da čuti silne bolečine v 'zadnji loži', Kaji pa je bilo všeč, ker je bil ves prepoten, saj je bil tako videti še bolje.

icon-expand Kaja se je vrnila v varne, tople objeme svojih najdražjih. FOTO: POP TV

Po treningu je Kaja zaupala Sanjskemu moškemu, da še ni imela resnega fanta in da je on prvi fant, ki ga bo pripeljala domov. Pričakali so ju mama Ksenija, oče Leon in sestra Lara. Sprva so bili malce zadržani, zato je Gregor prebil led s pripovedjo o njunem prvem srečanju, na katero je prinesla žogo. Mama je opazila, da ju veselijo iste stvari in da imata rada enako hrano. Zdel se ji je lep, prijazen in komunikativen. Ksenija: “Seveda bi si želela takega zeta.”

icon-expand Gregor med obiskom Kajine družine. FOTO: POP TV

Ksenijo je zanimalo, kako gleda na razliko v letih, saj je Kaja stara 22 let. Gregor jo je pohvalil kot samostojno in odraslo žensko. Oče Leon je povedal, da mu je pomembna samo hčerina sreča. Ksenija: “Videla sem, kako ga gleda, njen pogled pove vse. Mislim, da se je naša Kaja zaljubila.” Gregor je občudoval Kajin dom, ker je v njem toliko ljubezni, a se je bal, da bo imel zato še težjo odločitev.

icon-expand Kajinemu očetu Leonu je pomembna samo hčerina sreča. FOTO: POP TV

Naslednja je bila na vrsti Tjaša Kramarič, ki ga je čakala na Krasincu v Beli krajini. Upal je, da bo med njima preskočila še kakšna iskrica več. Tjaša je povedala, da se ob Gregorju počuti varno in sproščeno ter da je med njima kemija. Priznala je, da se je navezala nanj in da ga je pogrešala, on pa je pogrešal dotike in iskrice v očeh, ki jih ni bilo. Imel je občutek, da bi se Tjaša, če ne bi bilo kamer, obnašala drugače. Gregor: “Jaz bi res rad spoznal pravo Tjašo.” Pojasnila mu je, da ji je težko izraziti čustva, ker se zanj borita še dve dekleti.

icon-expand Tjaša ne more pozabiti, da se za Gregorja borita še dve dekleti. FOTO: POP TV

Tjaša je zaupala Gregorju, da še ni živela s fantom, je pa to njen cilj. Ponovila je, da se je pripravljena zaradi ljubezni preseliti v Slovenijo. Nato je omenila, da je njen oče lovec: “In ne ustraši se, če te doma mogoče čaka kakšna puška.” Tjašo so pričakali oče Aleš in dva prijatelja, Borna in Tjaša. Izvedeli smo, da je njen oče pred Gregorjem spoznal le enega fanta, in to Francoza. Alešu se je Sanjski moški zdel dober, postaven, zgovoren, odprt in pošten. Ga je pa zanimalo, ali bo imel kaj časa za Tjašo, glede na to, da ima veliko hobijev. Gregor je povedal, da se bo prilagodil, če bo v njegovo življenje prišlo dekle. Aleš je svojo hčer, ki je njegova najboljša prijateljica, pohvalil kot odločno žensko, ki hitro sprejema odločitve: “In prav ponosen sem nanjo in na to, da jo imam.”

icon-expand Gregorju je bilo všeč, da sta Tjaša in njen oče tako povezana. FOTO: POP TV

Nato smo spoznali še Tjašino mamo in njeno francosko družino. Gregor je občudoval toplino, nežnost in povezanost, ki jih je čutil preko ekrana. Tjašina mama je povedala, da sta z Gregorjem rojena na isti dan. Zanj je pripravila darilo, ki ga bo moral priti iskat. Povedala je tudi, da je bila vedno ponosna na svojo hčer in da je ni ta nikoli razočarala. Tjaša je ob koncu Gregorjevega obiska izjavila: “Jaz mislim, da sva si z Gregorjem usojena ... Mislim, da bi lahko nekaj ustvarila skupaj.”

icon-expand Tjašina mama je opazila iskrice med svojo hčerjo in Gregorjem. FOTO: POP TV

Anja Širovnik je bila na vrsti zadnja in Gregor je povedal: “Nisem mogel verjeti, kako zelo sem jo pogrešal pogrešal. Pogrešal sem njene dotike, njene objeme, poljube, skratka, vso Anjo sem pogrešal.” Povedala mu je, da ni pričakovala, da bo v šovu prišla tako daleč in da ga bo pripeljala v svoj domači kraj. Gregorja je kar vleklo k njej in ni mogel brez poljubov. Anja mu je povedala, da ima o njem še boljše mnenje, kot ga je imela na začetku. Všeč ji je njegov smisel za humor, pa tudi to, da razume njen sarkazem. Ima pa občutek, da je zelo vzkipljiv in se hitro razjezi. Tega ni zanikal, dodal pa je, da po prepirih ne kuha mule. Anja je povedala, da med njima ni samo prijateljstvo, ampak se njun odnos že razvija v nekaj več. Gregor pa: “Moja čustva do Anje so kar močna. Pred šovom si nisem mogel predstavljal, da mi lahko neka 22 let stara ženska spodnese tla pod nogami.”

icon-expand Anja je Gregorju spodnesla tla pod nogami. FOTO: POP TV

Anjo in Gregorja so pričakali oče Boštjan, njen mlajši brat in mama Dragica. Boštjan se je šalil: “Kje je Gregor, da ga malo 'spustim čez roke'?” Mami Dragici je Sanjski moški prinesel rože in jo zelo razveselil, oče pa ga je dražil: “Kaj si pa meni prinesel?” A se je Gregor hitro znašel, češ da mu je pripeljal njegovo Anjo. Boštjan je opazil, da se njegova hči zelo dobro počuti v njegovi družbi, videl je iskrice v njenih očeh, ki bi lahko pomenile nekaj več. Gregorju pa se je Boštjan zdel “prava 'faca', komunikativen in zabaven”. Ne očeta ne mame ne moti razlika v letih. Dragica: “Pomembno je srce.” Ko je Gregor vprašal, kaj bi si mislil, če bi se Anja preselila k njemu, je oče izjavil: “Ja, hvala bogu! Končno!” Gregor se mu zdi zrel moški in dober človek, naročil pa mu je, naj pazi nanjo, ker je dekle na mestu.

icon-expand Sproščeno in zabavno pri Širovnikovih. FOTO: POP TV

Gregor Čeglaj bo prihodnji teden izbral dve finalistki in na koncu zmagovalko. Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.