Tjaša ostaja v dobrih odnosih z Gregorjem, o njem ima najlepše mnenje

Zgodba Tjaše Kramarič in Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja se nadaljuje tudi za kamerami. Po koncu snemanja je odpotovala v Francijo, a se je že vrnila v Slovenijo in je pripravljena na nova poznanstva.

Ko so te po slovesu od Gregorja premagale solze, smo bili kar malo presenečeni. Ni se namreč zdelo, da ti je bilo res toliko do Gregorja. Torej je videz varal? Ko mi Gregor na koncu ni predal vrtnice, mi ni bilo vseeno, ker sem od začetka in pa do zadnje sekunde čutila energijo med nama. Spoznavala sem ga tako kot vsa dekleta in se navezala na njega. Imava zelo podobne poglede na svet, oba sva navezana na družino in bi rada imela svojo, oba rada potujeva in raziskujeva, tako da Gregor mi je vsekakor bil všeč, ampak težko mi je bilo pokazati čustva, ker nisem bila sama in nisem vedela, če so čustva, ki jih razvijam, obojestranska.

icon-expand Tjaša je upala, da bo izbral njo. FOTO: POP TV

Anja je povedala, da želi postati mlada mamica. Pa si se sama sploh videla tako mlada v materinski vlogi? Če bi sedaj imela partnerja, ne bi takoj pomislila na otroke, in s tem menim, da bi najprej skupaj uživala, potovala, se dobro spoznala. Želim si imeti otroke, vse bo ob svojem času. Kako zelo pa si se zagledala v Gregorja oziroma kaj ti je bilo najbolj všeč na njem? Karakterno in vizualno je Gregor moj tip moškega in najbolj mi je bilo všeč to, da je komunikacija med nama z lahkoto stekla. Med nama je vedno bil pogovor, nova tema, in nikoli mi ni bilo dolgčas ob njem. Gregor je po enem od vajinih pogovorov izjavil, da je energija med vama čarobna. Te je presenetilo, ko je na koncu izbral Anjo? Gregor je imel težko odločitev, ker sva bili dve povsem različni, super punci, mislim pa, da so malenkosti naredile svoje. Ne bom rekla, da sem bila presenečena, ampak sem pa imela upanje, da bo izbral mene.

icon-expand Z Gregorjem ostajata v zelo lepih odnosih. FOTO: Miro Majcen

V oddaji smo spoznali tvoje najbližje. Kako so sprejeli in komentirali Gregorjevo odločitev? Moja najboljša prijatelja, Tjaša in Borna, sta bila precej razočarana, ker sta oba videla iskrico med nama. Moja mami in oči pa sta celo videla ‘srčka’ med nama. Moja celotna družina je začutila to energijo med nama, vendar pa očitno to ni bilo dovolj močno, da bi se iz tega razvilo kaj več. Torej se Gregorju ni treba bati tvojega očeta in njegovih pušk? (smeh) Gregor lahko mirno spi. Moj oči je zelo razumevajoč moški in ima še vedno zelo dobro mnenje o Gregorju, tako kot vsi moji najbližji in jaz. Gregorjevi mami si povedala, da bosta ostala prijatelja, ne glede na razplet. Pa je res tako? Z Gregorjem sva ostala v zelo lepih in zdravih odnosih. Nikoli mi ni rekel žal besede ali pa naredil kaj nespoštljivega. Gregor je vreden mojega spoštovanja.

icon-expand Tjaša bo še naprej živela med dvema državama. FOTO: Miro Majcen

Francija je bila večna tema v povezavi z vajino morebitno skupno prihodnostjo. Ali danes živiš v Sloveniji ali v Franciji? Ko se je končalo snemanje, sem šla nazaj v Francijo in se hitro vrnila v Slovenijo. Že od majhnih nog živim med dvema državama in tako nameravam živeti tudi v prihodnosti. Nimam načrtov, vendar je najlepše tam, kjer se počutiš doma. Sprememba pričeske ponavadi nakazuje na velike spremembe v življenju in na novih fotografijah kar žariš. Ali je tudi na tvojem ljubezenskem obzorju kaj novega? Je morda v tvoje življenje prišel drug sanjski moški? Moja sprememba barve las je vse presenetila. Po šovu sem si zaželela imeti še bolj svetle lase in imeti nov začetek, ker se moje življenje po šovu ni ustavilo, ampak se je šele začelo v drugi smeri. Izkušnja s Sanjskim moškim me je spremenila, marsikaj sem se naučila in sem res ponosna na osebo, katera postajam. Menim, da se lahko iz vsega nekaj naučimo, če le znamo kaj povzeti. Glede fantov sem pa odprta in pripravljena na nova poznanstva in verjamem, da me nekje daleč ali blizu čaka tudi moj sanjski moški. (smeh)

icon-expand Sprememba barve las ni edina sprememba v njenem življenju. FOTO: osebni arhiv

