Tokrat na tapeti Lara in njene kopalke

Blaževa odločitev, da gre prva na zmenek v dvoje Lara , je komentatorje presenetila. "To zato, da bo videl, če je lahko," je domnevala Nuša . "Prej bo dala, prej bo spala," je v smehu pristavila Ajla . "Lara? To je pa ful zanimivo," je komentirala Maruša . Luka : "Pomojem mu je ful luštna." "Tista, ki ga bo prej 'kresnila', ga bo prej osvojila," je še pristavil Jan , Eva pa se je smejala.

Larine kopalke niso požele prav veliko hvale. Najprej sta se zgražali Ajla in Nuša, Luka se je držal za glavo, češ kako mu gre to na živce, Nuša je pravilno opazila, da je imela Lara narobe zavezan modrček. Vrvico, ki bi morala biti okoli vratu, je imela zavezano okoli prsi in obratno. "Če si boš take kupila, kar sama pojdi na morje," ni popuščal Luka. "Na drugi je boljše kot na ženi, a ne?" Luka: "To pa jasno." Malo bolj je bil navdušen Jan, Eva pa se sploh ni strinjala. Ob spremljanju masaže tudi niso varčevali s komentarji ...

Evi nikakor ni šlo v glavo, kako se Lara na zmenku 'zapira'. Tudi Janu ni bilo jasno, zakaj je potem v šovu, če noče niti poljubčka. Nato se je Lara Blažu znova umaknila. "Bogi, zdaj ga je spet zabolelo," je ugotavljal Luka.

Ko je Blaž povabil Arijanno na zmenek, so komentatorji sočustvovali z dekleti. Vse je pozitivno presenetila Žana, ki je Arijanni kar direktno izstrelila: "Upam, da greš domov!"