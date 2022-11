Tokrat so vsi navijali za poljub.

Že nad prvim sporočilcem, ki so ga punce prebrale, so bili komentatorji oddaje Vrtnice in vino presenečeni. "Punce, ko so to pisale, res ne vejo, kaj je nasvet," je bila osupla Nuša. "Ja, pač, glupe so v glavo," je dodala Ajla.

Ko so punce v oddaji Sanjski moški začele pisati sporočila druga drugi, sta se Ajla in Nuša že držali za glavo. "Jaz že čutim napetost," je takoj komentirala Nuša. "Ne vem, če bo katera srečna." Tudi Janu se je dozdevalo podobno.

Komentatorji so se spraševali, katera izmed deklet je tako neposredna. "Eva Luna zna biti una pras**a," je pristavila Eva . "Ampak Arijanna se obnaša tako, kot da se svet okrog nje vrti." Maruša je bila presenečena, da je Eva Luna pisala takšna sporočila, po drugi strani pa se strinja tako z Evo Luno kot Žano, da je otročje, da so dekleta iskala avtorice sporočil s primerjanjem pisave in s tem uničile igro, ki naj bi bila anonimna. Eva je Delila podobno mnenje.

"Jaz bi še mislila, da me hoče ubit," se je smejala Nuša, ko je videla, da je Blaž v Sanjskem moškem Kristini čez oči nadel prevezo. Eva je vprašala Jana, če bi tudi on njej dal prevezo čez oči. "Par ur se bova vozila v krogu, potem ti bom lopato dal v roke, pa si boš luknjo izkopala," se je režal. "In bova posabila vrtnice," se ni mogel ustaviti ... "Aaaaa, med medvede v Kočevje, to je adrenalin!" je hudomušno pristavil Luka.

Balon se je vsem zdela zanimiva izbira, a po drugi strani jim ni bilo všeč, ker v balonu dva nikoli nista zares sama ...

Komentatorski pari so nestrpno čakali na poljub med Blažem in Kristino. "No, daj, no," so spodbujali pred ekrani. "A se ne bi malo?" "Daj, pokaži še" ... so padali komentarji. Poljubček je pričakovano požel aplavz in navdušenje.

Kako so pokomentirali Blažev in Kristinin zajtrk in kaj so imeli povedati o dvoboju med Arijanno in Majo, si lahko ogledate na VOYO, kjer si lahko ogledate vse zamujene oddaje.