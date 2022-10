Trema, veselje in ljubosumje: Sanjski moški začenja s polno paro

17 deklet, 17 različnih karakterjev. Prav vsaka tekmovalka je v nečem posebna, prav vsaka ima svojo strast, poseben hobi ali lastnost. Vse pa druži želja, da bi našle ljubezen s Sanjskim moškim. Na koncu bo srečo našla le ena, a pot do tam je še dolga.

Takoj prvi dan bo Blaž izkoristil tudi že za pogovore na štiri oči z določenimi tekmovalkami. Medtem ko bodo nekatere potrpežljivo čakale na priložnost, bodo druge bolj drzne in si bodo priložnost izborile same. To bodo storile tako, da bodo kar prekinile Blaževe prve intimnejše pogovore z drugimi dekleti. Ga bo samozavest odbila ali prevzela? Kakšen bo njegov prvi vtis o dekletih?

Ne zamudite zabavne spoznavne oddaje nocoj ob 20. uri na POP TV.