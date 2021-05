Tri tekmovalke iz šova Sanjski moški z enako tetovažo

Za Anjo Širovnik, Kajo Casar in Nino Savnik je bila izkušnja v resničnostnem šovu Sanjski moški nepozabna, saj so bogatejše za iskreno prijateljstvo. Ker so vse tri ljubiteljice tetovaž, so se odločile, da to izkušnjo obeležijo z novo tetovažo. Pri izbiri motiva niso imele težav, saj so si bile enotne. Njihove roke tako po novem krasi simbol šova – vrtnica.

icon-expand Anja Širovnik, Nina Savnik in Kaja Casar so v šovu spletle prijateljske vezi. FOTO: POP TV

"V bistvu smo se o tetovaži pogovarjale že med snemanjem šova. Minuli vikend smo skupaj preživele v Črnem Kalu in priložnost smo izkoristile, da smo se šle vse naenkrat tetovirat. Izbrale smo istega tetovatorja, saj smo želele identično tetovažo vrtnice. V bistvu je bila kar spontana odločitev, čeprav smo se o tem menile že v šovu," je za 24ur.com povedalaKaja Casar, ki ima tako po novem dve tetovaži, razmišlja pa že o naslednji. Na ključnici ima namreč napis v francoščini "Sois belle à ta façon",kar v prevodu pomeni "Bodi lepa po svoje", napis pa se nato nadaljuje v cvetoč cvet.

icon-expand Kaja Casar ima tudi napis v francoščini. FOTO: osebni arhiv

Anja Širovnik, Kaja Casarin Nina Savnik so v šov stopile kot kandidatke, ta pa jim je dal nova poznanstva, saj so se med njimi spletle pristne prijateljske vezi, kar se redko zgodi. Ko so skupaj, imajo občutek, kot da se poznajo že več let, zato ni nobeno presenečenje, da so bile pri izbiri velikosti in motiva tetovaže enotne:

icon-expand Kaja, Anja in Nina so si dale tetovirati vrtnico. FOTO: osebni arhiv

"Za vrtnico smo se odločile, ker je simbol šova (Sanjski moški), v katerem smo se spoznale. Vsem trem ta vrtnica pomeni res nepozabno izkušnjo in dejansko prijateljstvo med nami. Ravno te dni smo se pogovarjale, da smo, kot da bi se poznale že 15 let, ker smo bile v tisti situaciji 24 ur dnevno skupaj, več tednov, brez telefonov ... Recimo jaz z najboljšo kolegico od prej nisem bila nikoli tako dolgo skupaj. Res smo se imele priložnost spoznati in res smo se ujele," pojasni Kaja, kitrenutno dokončuje študij, te dni pa opravlja še licenco za osebno trenerko.

icon-expand Kaja Casar že razmišlja o tretji tetovaži. FOTO: osebni arhiv

Anja in Kaja imata vrtnico na desni roki, Nina pa na levi, ker ima na desni roki že od prej eno tetovažo, in sicer vilinski simbol družine, in ni želela, da bi bila njena desna roka kar naenkrat 'prepolna' tetovaž. Njena prva tetovaža – tudi vrtnica – za katero se je odločila že pred štirimi leti, pa je mesto našla na rebrih.

icon-expand Nina Savnik ima na desni roki že tetovažo, zato si je vrtnico dala na levo. FOTO: osebni arhiv

"Želela sem si dati tetovažo, ker mi je izkušnja v šovu veliko pomenila. To je daleč najboljša izkušnja mojega življenja. Želela sem si vrtnice, ki je že sama po sebi lepa, elegantna. Ko smo bile z dekleti skupaj za vikend, smo se glede tetovaže dokončno odločile in zadevo hitro realizirale. Sploh še ne dojamem, da imam tetovažo," iskreno z nasmehom pove Nina, ki niti malo ne obžaluje svoje prijave v resničnostni šov. Kot pravi, živi po načelu: "Ničesar ne obžaluj, ker lahko iz vsake stvari potegneš nekaj dobrega."

icon-expand Nina o šovu: To je daleč najboljša izkušnja mojega življenja. FOTO: osebni arhiv

Tako kot za Nino je tudi za Anjo vrtnica tretja tetovaža, saj ima že dva napisa od prej. Za prvo tetovažo je pred leti izbrala napis v španščini: "El amor de la familia es para siempre",kar v prevodu pomeni "ljubezen družine je za vedno",krasi pa njeno ključnico. Medtem ko ima na nogi še napis"no importa que",kar pomeni "ne glede na vse".

icon-expand Anja ima na ključnici napis v španskem jeziku. FOTO: osebni arhiv

"Vrtnica kot tetovaža je zelo lepa in rekle smo si, dajmo si vrtnico, ki nam trem pomeni neko izkušnjo, ki je ne bomo nikoli pozabile. Ni fora, da imamo vse isto, ampak gre res za izkušnjo, ki nam ostane za vedno. Zato smo se na koncu odločile za vrtnico. Vse smo bile istega mnenja, da če bi lahko vse še enkrat ponovile in se prijavile v šov, bi to takoj naredile,"za 24ur.com pove simpatična Anja.

Kaja nam je za konec še zaupala, da do zdaj ni izpustila niti ene oddaje šova Sanjski moški. In ne samo to, pogleda si jih celo skupaj z Anjo in Nino. "Komaj čakam četrtek, ko pride ob polnoči nova oddaja na VOYO, potem pa še za vikend z Anjo in Nino pogledamo skupaj." Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto innedeljo ob 20. urinaPOP TV. Vsaka oddaja bo en dan prej na voljo na VOYO.