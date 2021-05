Umazane igre v bitki za srce Sanjskega moškega

Na zabavi pred ceremonijo se bo vnel pravi boj za Gregorjevih pet minut, in dekleta bodo začela igrati umazane igre. Mary: “To je že skoraj vojna.” Lea: “Mary je zaslužna, da je vzdušje grozno.” Carmen: “Ne znam opisati, nisem še spoznala take osebe kot je ona.” Ana: “Kolikor je za svoja leta lepa na zunaj, toliko je tudi umazana navznotraj.”