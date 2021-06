Užitek na zmenku s Sanjskim moškim se je sprevrgel v silen strah

Pia je na zmenku v dvoje doživela grozen strah, a tudi neizmerno srečo. Na skupinskem zmenku pa so dekleta Sanjskemu moškemu zaupala boleče izkušnje iz preteklih zvez, od varanja pa vse do fizičnega nasilja.

“V ljubezni se največkrat zataknemo v plitvinah. Zato danes preveriva, kako globoko lahko greva,” je Sanjski moški Gregor Čeglaj zapisal v vabilu na zmenek, ki je bil namenjen Pii. Tokrat je zanjo izbral zmenek v Postonjski jami. Gregor je užival, Pia na začetku prav tako, a se je užitek sprevrgel v paničen strah, ko sta se po vrveh spuščala v globino. Pia je v solzah pojasnjevala: “Nisem se počutila varno.” A ji je na koncu le uspelo, povedala pa je, da je že drugič med snemanjem skoraj “šitala pentse”.

Bolj je uživala med vožnjo s čolnom, ko pa sta stopila iz njega, je za njo prišel strah, ki ga je čutila med spuščanjem po vrvi. Gregor jo je objel, da bi jo pomiril. Povedal je, da si resnično ne želi, da se poleg njega ne bi počutila varno. Pia je v njegovem objemu res začutila toplino in varnost, spet je začela uživati v čarobnem ambientu.

Ko sta prišla do rajskih vrat, se nista poljubila. Pia je povedala, da je to zanjo intimna stvar, čustva med njima pa bi se morala pred tem poglobiti. Toda Gregor ob njej, kot je povedal, ni začutil ničesar posebnega in ni vedel, zakaj. Jo je pa zelo presenetil, ko je na zmenek pripeljal njeno psičko Ajo, za kar mu je bila neizmerno hvaležna.

Pia mu je kasneje zapala, da se je med spuščanjem v jami počutila prepuščena sama sebi. Ni pa želela izpasti, kot da ni pripravljena na nove izzive, oziroma da se ne trudi. Gregor ji je povedal, da bi mu morala to povedati in da ne bi bilo nič hudega, če izziva ne bi sprejela. Gregor: “Bodi to kar si.” Odločila se je, da bo odslej surovo direktna do njega. Gregor ji je nato podaril vrtnico, saj ga vedno spravi v dobro voljo. Verjel je, da se lahko na bolj preprostem zmenku bolj povežeta. Pia je bila zadovoljna: “Počutim se fantastično, ker še ni obupal nad mano.”

V vabilu na skupinski zmenek je Gregor zapisal: “Včasih si v življenju na ramena enostavno naložimo preveč. Danes želim, da vas vodi misel, da ljubezen ne pozna ovir.” Na zmenek je povabil Nino Radi, Kajo, Anjo, Tjašo in Lauro. Gregor jih je pričakal na Oviratlonu, kajti kot je povedal Peter Poles: “Zdaj veste, da ljubezen ne pozna ovir, ampak pozna jih pa skoraj vsaka ljubezenska zveza.”

Dekleta so skupaj z Gregorjem premagovala ovire na posebej zanje pripravljenem poligonu, medtem pa so se poskušala znebiti čustvene prtljage iz preteklosti. Spomniti so se namreč morala na tisto, kar jih je najbolj bremenilo v preteklih zvezah, nato pa se soočiti s svojimi strahovi in jih premagati. Nina Radi je ugotavljala, da ji ne bo tako lahko, a je hkrati čutila, da je to morda priložnost za nov začetek.

Ko so morale preplezati kurjo lestev, je Laura povedala: “Jaz sem pripravljena splezati na Mont Everest, če je Gregor gor.” Težje ji je bilo premagati strah pred ozkimi in zaprtimi prostori. Strah je bilo tudi Anjo, ki je z Gregorjevo pomočjo le preplezala tunel. Medtem sta si celo ukradla poljubček, kar ni ušlo ostremu Tjašinemu očesu.

Laura pa je bila na robu joka, povedala je, da ji je srce zastalo. Ko se ji je Gregor pridružil pri plazenju, pa ji je postalo lepo, sprostila se je in se začela zabavati. Naslednja preizkušnja je bila blatna, a to Nine Radi in Laure ni ustavilo, medtem ko se je Tjaša glasno pritoževala.

Gregor je bil na koncu navdušen nad izzivom, ki jih je zelo povezal, navdušilo ga je sodelovanje in ekipni duh, ki se je prebudil med zabavnim premagovanjem ovir. Gregor: “Poleg tega so bil punce tako prijetne, da sem zelo užival.”

Na cilju so dekleta spregovorila o bremenih iz preteklosti. Laura je izpostavila nezaupanje, ki ga je izkusila v svoji najdaljši zvezi, in je zaradi tega še sama postala nezaupljiva. Anja je izkusila varanje in se je zaradi izdajstva počutila grozno. Nina je spregovorila o neiskrenosti, prevari in fizičnem nasilju, ki jih noče doživeti nikoli več. Spomnila se je izdaje, poškodbe, občutka ničvrednosti, ni mogla razumeti, kako lahko človek tako škoduje sočloveku. Povedala je tudi, da je vztrajala v zvezi, saj je upala, da se bo njen partner spremenil, a bi morala takoj oditi. Nina: “Zato sem prizadeta, ker bi morala oditi ob prvem takem dogodku, ampak nisem in to je tisto, kar boli, ker sem sebi dopustila dodatne rane. In nisem bila dovolj močna, da bi odšla, ko je bil čas za to.” Gregor jo je razumel, izpostavil je nemoč, ki jo občuti žrtev, ter posledice, ki jih nasilje pusti za vso življenje.

Kaja je povedala, da se je zelo navezala na nekoga, nakar je izvedela, da je ta nekdo imel dekle v svojem domačem kraju. Kaja: “Sem se res počutila prevarano.” Tudi Tjaša je povedala, da je bila prevarana in da s fantom sploh nista komunicirala: “Če si s partnerjem, moraš imeti pogovor, moraš biti iskren in si vse povedati. Si zaupati 100-odstotno.”

Gregor je povedal, da se ga je dotaknila vsaka zgodba posebej. Dekletom je zaupal, da je njegova boleča izkušnja iz preteklosti komunikacija, sa se njegov oče ni znal pogovarjati ne z mamo, ne z njim, zato ni vedel, kaj je v komunikaciji prav in kaj ne. Danes intenzivno dela na tem, saj si nadvse želi rasti z ljubljeno osebo.

Nato je za zmenek izbral Lauro, ki je premagala svoje strahove in pokazala svojo moč. Med pogovorom mu je zaupala, da je bil njen nekdnji fant posesiven in jo je nadzoroval. Da bi se izognila kreganju, se je odrekla svoji svobodi, vse to pa je trajalo dolga tri leta. Gregor: “Moški, ki maltretirajo ženske, to so zame neki slabiči, ker ne znajo na noben drug način izraziti svojo moč, oziroma svoj ego.” Na koncu ji je namenil vrtnico, njej pa je bilo žal, da se je zmenek že končal, saj je uživala v njegovi družbi.

Ko se je Laura vrnila v hotel, je Poloni in Ani zaupala, kaj se je dogajalo na skupinskem zmenku, pri tem pa izpostavila Tjašo, ki se je po njenem mnenju silila v ospredje. Tjaša ni ostala tiho in je povedala, da neko spoštovanje mora biti in da naj ne podajajo svojih mnenj o dogajanju, če mu niso prisostvovale. Tjaša se je jezila: “Te kokoši ne spadajo v moj svet.” Dodala je, da jim očitno predstavlja konkurenco: “Sem nova, ampak sem vam očitno velika konkurenca, in tako bo tudi ostalo.”

