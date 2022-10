V boj za Blaževo srce tri lanske tekmovalke, Maša z bitko do zmenka

Ne zamudite naslednje epizode šova Sanjski moški. Vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.

Dan se je začel z zvonjenjem. Dekleta je čakalo prvo sporočilo. Kristina, ki se je na novo pridružila ekipi deklet, je za hip pomislila, da bi tokrat lahko zmenek, če bi bil namenjen njej, lahko prevzela Pia, ki ima belo vrtnico. "Da bi uporabila belo vrtnico, bi v vabilu moralo pisati kaj v zvezi z morjem, kakšne adrenalinske stvari ali kaj romantičnega," je komentirala Pia. Ko je začela Anja prebirati vabilo, se je Pii le smehljalo. A ko je na koncu prebrala, da na zmenek vabi Tino, je Pia vseeno sklenila, da tokrat popusti. "Tina je zadnja, ki bi ji ukradla zmenek."

icon-expand Tina se je prepustila romantičnemu vzdušju. FOTO: POP TV

Na zmenek v 'slovenske Benetke' Ker ve, da ima Tina rada 'vintage' stvari, je sklenil, da jo povabi na 'vintage' kraj: Kostanjevico na Krki. Blaž ji je razložil nekaj o zgodovini kraja in jo popeljal po Krki s čolničkom. Zapeljala sta se mimo belega balončka. Tina je poskrbela za kar nekaj smeha. Poleg balončka je bila tudi kuverta s vprašanji, s katerimi sta prebila led in se bolje spoznavala. Pri enem vprašanju se mu je naredil kar cmok v grlu.

Med drugim je Tina Blažu zaupala, da je imela pred približno letom dni strto srce, a da je zadevo že predelala. Tudi Blaž ji je zaupal svoj boleč dogodek iz preteklosti. "To je bolečina, za katero prej nisem vedel, da obstaja. To je bilo najslabše obdobje v mojem življenju," je zaupal. Blaž je bil vesel, da ima pri Tini občutek, da se ji lahko zaupa, Tina pa je bila zadovoljna, da ji je pripravljen pokazati tudi svojo ranljivo plat. Blaža je še zanimalo, od kod vsa ta njena pozitivna naravnanost in nasmejan obraz. Tina je razložila, da je imela lani težko obdobje, preobremenjen urnik, se ni smejala, da je pozabila, kdo je. "Začela sem delati na sebi," je pojasnila. Začela je pisati nekakšen dnevnik, zapisuje si afirmacije in skrbi za boljo samopodobo. Blaža je očarala st tem, da potrditev ne išče zunaj sebe, ampak da je zadovoljna sama s sabo. "Za tem stoji ogromno dela," je priznala. Ko jo je vprašal, kaj ji je všeč na njem, je bil razočaran: modre oči in višina se mu pač zdita preveč očiten in preprost odgovor. Zvečer jo je povabil na penino na prostem. Pogovarjala sta se o čričkih, kako so glasni. "Ker so veseli," je dejala Tina. "Jaz sem tudi," je odgovoril Blaž. "Res? Te veseli moja družba?" jo je zanimalo. Kasneje sta se pogovarjala še o njenem sanjskem zmenku: vožnja s starim avtom brez strehe, Istra, morje, gostilna, je hitro odgovorila.

Na trenutke bolj, na trenutke za spoznanje manj romantičen pogovor se je končal tako, da Blaž Tini izročil rdečo vrtnico. Zelo se je je razveselila. Tina znova med dekleti Tina je ob vrnitvi v hišo, kjer so bila dekleta, takoj delila podrobnosti z zmenka. Dekleta so bila soglasna, da je šlo zagotovo za enega najbolj romantičnih zmenkov do zdaj. Kot je še zaupala, da se ji zdi, da sta se lepo povezala in da je preskočila iskrica. "Ta zmenek se mi zdi, da je bil vsem, ki smo poslušale, zelo všeč. Še posebej pisma, da se malo bolje spoznaš ... jaz bi tudi," je bila nad pripovedjo Tine navdušena Eva Luna. Naslednjega dne je Tina s Pio, Evo Novak in Mašo delila o Blaževi slabi ljubezenski izkušnji. Dan za borben skupinski zmenek Ob zvončku se je odzvala Suki in prebrala pismo. Vabilo na skupinski zmenek so prejele Anja, Tina, Maša, Eva, Hana, Maja, Nina, Arijanna, Eva Luna in Pia. Za skupinski zmenek jim je Blaž izbral 'bitko amorjev'. Voditelj Nejc Šmit je določil kapetanki – Pio za rdečo ekipo in Evo Luno za vijolično – lila ekipo. ekipo. Kapetanki sta izbrali vsaka svojo ekipo. Cilj igre je bil z lokom in puščico zadeti čim več članic nasprotne ekipa. Vsaka, ki je zadeta, mora v 'zapor'. Rešitev iz 'zapora' je mogoča – članica iz ekipe mora na sredini odložiti lok, teči do zapora in se je dotakniti. Igra se dvakrat po 7 minut. Tisto, ki bo najbolj zaslužna za zmago ekipe, čaka čas na samem z Blažem.

icon-expand Boj je bil neusmiljen. FOTO: POP TV

Po žvižgu piščali se je začel boj za zmago. Dekleta so vzela zadevo skrajno resno. Streljale so druga drugo, tekle, kričale ... Eva Luna je morala zapustiti igrišče, ker ni mogla dihati. Zdaj je morala izstopiti še ena izmed tekmovalk rdeče ekipe – Nina Smodiš. Prvo igro je zmagala lila ekipa. Druga igra je bila še bolj napeta. Blaž je opazil, da je bila Tina neustrašna, pa tudi Arijanna se je dobro borila. V drugi igri je zmagala igra rdečih. Čakala jih je še odločilna tretja igra. Maša je odstopila in nadomestila jo je Nina. Njena roka je bila namreč cela v podplutbah. Eva se je pohecala, da ima tudi ona bojne rane – zlomila si je noht. V poslednjem Arijanninem poskusu, da reši članice svoje ekipe, je Eva še zadnjič napela lok, zadela Arijanno v brado in zagotovila zmago rdečim. Blaž je odločil, da je dekle, ki si zasluži čas na samem z njim Maša, ki je pokazala, da lahko igra tudi z roko, prekrito z modricami. Maša je odšla na čas na samem z Blažem, ostala dekleta pa v restavracijo s hitro prehrano. Pogovor med Mašo in Blažem je lepo stekel. Blaž je spraševal tudi o njenih resnih zvezah, kaj meni o tem, da z nekom živiš ... Medtem ko je Maša mnenja, da je dobro, da se čim prej preseliš skupaj, Blaž rad čim dlje ohranja distanco. "Dom je zame po eni strani prostor za druženje, po drugi pa prostor, da sem lahko tam sam," je povedal. Na koncu pogovora ji je izroči vrtnico. Po zmenku je Maša sicer povedala, da bi ga rada bolje spoznala, da pa iskrica še ni preskočila.

icon-expand Šok ob pogledu na nove tri obraze. FOTO: POP TV

Medtem v hiši ... Samo 4 dekleta so ostala v hiši. Med pogovorom jih je presenetil zvonček. Pripraviti morajo zabavo dobrodošlice s koktajli, baloni in vsem, kar sodi zraven, ter napisati pozdravni nagovor in se odločiti, katera naj ga prebere. Vse so bile vzhičene, navdušene in komaj so čakale zabavo. Lotile so se pisanja govora, naenkrat pa je pripeljal kombi in izstopile so kar tri punce! Trije poznani obrazi iz prejšnje sezone: Pia Gavrič, Tjaša Kramarič in Lara Mlaker. Predvsem prihod slednje je razburil Žano. "Punca je na slabem glasu, marsikaj vem o njej in ona meni ne potegne, ker je tudi izven šova hinavska," je bila neposredna. "Jaz mislim, da so prišle delat dramo," je dodala Suki.

icon-expand Prispele so Pia, Tjaša in Lara iz pretekle sezone šova Sanjski moški. FOTO: POP TV

Prispela so še dekleta s skupinskega zmenka. Lara, katere prisotnost je zmotila Žano, pa je bila razlog za veliko veselje Maje. Kot je zaupala, je ona ena njenih najboljših prijateljic. Nazadnje se je pridružila še Maša. Naenkrat je začela razlagati o pogovoru z Blažem – in komaj kasneje opazila tri nova dekleta. "Ste kot tekmovalke?" je takoj vprašala. Nova dekleta so v ekipo prinesle nekaj slabe volje. Tudi Maji niso bili všeč pogledi med Pio in Tjašo. "Zna biti zanimivo," je še pokomentirala.