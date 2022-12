'V glavi sem imela, da nisem edina'

To, da nisem prejela vrtnice, je bil zame kar velik šok. Občutek sem imela, da sva se z Blažem bolj ujela, kot se je z nekaterimi dekleti, ki so še ostala notri. Mi je bilo pa zelo hudo zaradi Tine (tudi moja cimra v sobi na dvorcu), s katero sva se res povezali.

Ali kaj obžaluješ?

Načeloma ne, bi pa verjetno z belo vrtnico ukradla kak drug zmenek.

Kako je to, da je največ pozornosti dobivala Arijanna, vplivalo na tvoje razpoloženje in vzdušje v dvorcu na splošno?

Na splošno se moje razpoloženje ni preveč spremenilo. S puncami smo se zelo zabavale in temu nismo dajale toliko pozornosti. Odlično smo se razumele. Seveda sem se z nekaterimi povezala bolj kot z ostalimi. Po šovu pa še vedno ohranjamo stike, kakor je to le mogoče.

Kaj ti celotna izkušnja pomeni?

Z nastopom v šovu sem spoznala super dekleta, kar mi veliko pomeni. Če ne ljubezni, sem našla pa vsaj nekaj super prijateljic.

Si kaj novega odkrila o sebi?

Preko njih in skozi celoten šov sem o sebi spoznala marsikaj ...

Tekmovala si v gimnastiki, poučuješ otroke. Se tudi v prihodnje vidiš v tem športu?

Glede na to, da imam opravljen tečaj za trenerko športne gimnastike, ne dvomim, da me bo ta spremljala vse življenje in s tem sem povsem zadovoljna. Imam pa odprta vrata tudi za ostale športe. Zelo rada hodim tudi v fitnes, tako da morda se zgodba razvije tudi tam.

Kaj je tisto, kar je tebi dal šport?

Gimnastika mi je dala predvsem disciplino in organiziranost, ter veselje do športa na splošno. Od vedno sem imela zaseden dnevni urnik, ampak sem poleg treningov še vseeno našla čas za šolo, prijatelje in družino. Brez gimnastike ne vem, če bi bila to, kar sem danes.

Bi kaj sporočila puncam, ki se odločajo, ali bi se udeležile katerega izmed šovov?

Z nastopom v tem šovu sem morala stopiti iz svoje cone udobja. Ne glede na to je bila to zame odlična izkušnja, zato bi enako sporočila tudi puncam, ki o tem še premišljujejo. Ne bo jim žal.