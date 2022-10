V jacuzziju mu bo zlezla v naročje, v dvorcu pa bo vladala napetost

Med dekleti, ki so v šovu Sanjski moški od samega začetka, in trojico, ki se je priključila kasneje, bo precej napeto. Nesoglasja, rivalstvo, ljubosumje bodo napolnili prostor in napeto ozračje ne bo nikomur po godu. Medtem bo Blaž na skupinskem zmenku dobil svojo dozo nežnosti. Kako pa se bodo dekleta izkazala v prav posebnem kvizu?

Tokrat se v šovu Sanjski moški obeta skupinski zmenek, na katerem bodo dekleta lahko pokazala, kako strastna, drzna – ali prestrašena so. Le ena bo Blaža resnično prepričala z dotiki, zato jo bo povabil na čas na samem v jacuzzi. Ob penini in jagodah pa bo v nekem trenutku postalo precej vroče. Blaž se bo v situaciji razmeroma dobro znašel. Ali bo to tudi po pričakovanjih dekleta, ki bo ob njem? V skupinskem kvizu bo Blaž ugotavljal, katera izmed punc ima preteklost, ki se najbolj sklada z njegovo, nato pa tudi, katera ima najbolj podobne predstave o skupni prihodnosti. Katera pa bo na koncu najbolj prepričljiva in jo bo Blaž odpeljal na čas na samem? Njegove odločitve ne bodo vsem dekletom ravno povšeči ... Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO. Všeč pa jim ne bo niti vzdušje, ki je v zadnjih dneh zavladalo v dvorcu, saj je vse bolj čutiti razdor med starimi in novimi tekmovalkami. Obeta se zabavna in napeta oddaja, ki je ne gre zamuditi. Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že zdaj na VOYO, kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene oddaje.