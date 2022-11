V Sanjskem moškem brez drame ni šlo: dve tekmovalki odšli domov

Blaž in Hana sta se tokrat odpravila k vodi. Hano je najprej zagrabila panika, saj ni še nikoli v življenju stala na supu. Blaž je bil vesel, da se mu je ponudila priložnost, da jo nekaj nauči. Vesel je bil tudi, ko jo je prvič videl v kopalkah. Na vodi sta se sprostila, se špricala, kopala in se spoznala še v drugi luči.

Tokrat so Kristina , Tina , Hana in Nina razpredale o tem, kaj lahko prinese nov dan in katera bo tokrat vabljena na zmenek. Hana je dejala, da se ji zdi, da je čas, da na zmenek odide ona, saj je dobila poljub, zmenka pa še ne . Nini bi se zdelo prav, da priložnost dobijo tiste, ki je do zdaj še niso imele. Hanina želja je bila tokrat uresničena – na zmenek je Blaž povabil prav njo.

Kasneje so se Eva Luna, Suki, Žana in Pia pogovarjale o odnosu med Arijanno in Kristino.

Medtem ko sta Hana in Blaž uživala na zmenku, je v dvorcu Nina Tini in Suki zaupala, da bo zavrnila vrtnico oziroma da bo odšla, saj da se ne vidi z Blažem.

Pogovarjala sta se o družini in odnosih v družini. Blaž se ji je odprl, zanimalo ga je, kako je ona dojemala ločitev. On tega namreč ni sprejel najbolje, njegova sestrica Ela pa bojda tudi ne. Hana je povedala, da je imela srečo, da sta starša dobro komunicirala.

Hani metanje obročkov ni šlo – zgrešila je vse. Blaž je bil uspešnejši – vsi štirje obročki so pristali na količkih. Hana je tako morala z glino namazati Blaža. "Ti samo packaš," se je pritoževal. Blaž je vzel zadevo v svoje roke in ji pokazal, kako se to pravilno počne.

Suki je puncam zaupala, da je Hano Blaž prizadel, ker se je na prejšnji podelitvi vrtnic poljubljal z njo in Arijanno kmalu zatem. Spraševale so se, kako bo to vse skupaj izpadlo na zmenku? "Fiks bo podlegla, ker je pač to Blaž," je bila prepričana Pia.

Pogovor je nanesel tudi na resnejše teme, med drugim na to, kako si kdo predstavlja zvezo. Ker se je imel lepo, je Blaž Hani podaril vrtnico. Objem ob tem je bil precej hladen. Hana je po tihem pričakovala poljub, a je bila predaleč stran od Blaža in ta ni vedel, kako naj jo poljubi. Nato je končno le izkoristil trenutek, ko sta stala.

Koktajl zabava tokrat v kostumih

Med dekleti je bilo precej napetosti in že med tem, ko so čakale na prihod Blaža (in Hane, seveda), so se zbadale s komentarji o kostumih in značajih. Tokrat je bila namreč na sporedu koktajl zabava v kostumih. Hana se je pridružila puncam in edina je bila oblečena v oprijeto oblekico. Hitro jim je opisala zmenek, še hitreje pa opisala del zmenka, ko je padel še poljub.

Nato se je puncam pridružil Blaž s plavutjo na hrbtu. Ko je zagledal Žano, se ni mogel nehati smejati. Ogledoval si je dekleta eno za drugo in se krohotal. Sledil je izjemno sproščen pogovor z vsemi puncami, nato pa je na pogovor na štiri oči povabil Pio.

Pia B. in Blaž sta se pogovarjala, a je bil pogovor precej neroden. Žana, Pia G. in Eva Luna so ju opazovale in ugotavljale, da bi se ji on rad približal, a da ne ve, kako to izpeljati.

Preden je nato Blaž želel na pogovor povabiti naslednjo, ga je prehitela Nina in prosila za nekaj minutk na samem. Zaupala mu je, da razmišlja, da bi zavrnila vrtnico. Blaž je bil presenečen.