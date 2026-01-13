V šov Sanjski moški Hrvaške vstopa še ena Slovenka – Kaja Casar

26-letna Kaja Casar je športnica, avanturistka in izjemno ciljno usmerjena ženska, ki se ne boji novih izzivov. V svojem življenju je poskusila že kar nekaj stvari – kar deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala kot sodnica in športna novinarka, danes pa živi na Tenerifu, kjer si je kot inštruktorica surfanja ustvarila povsem novo življenje.

Sebe opisuje kot iskreno, empatično in pozitivno, čeprav odkrito priznava, da zna biti tudi nestrpna in zelo tekmovalna. Kljub temu v konfliktnih situacijah ohranja mirno kri, pogosto z nasmehom na obrazu, ko pa je treba, se zna jasno in samozavestno postaviti zase.

Kaja obožuje šport, fitnes in morje ter pravi, da se skoraj nikoli ne počuti utrujeno – gibanje je preprosto njen način življenja. Verjame v ljubezen, v odnosih pa najbolj ceni iskrenost. Oddajo Sanjski moški Hrvaške vidi kot priložnost za romanco, hkrati pa tudi kot novo življenjsko avanturo.