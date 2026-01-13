Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Sanjski moški

V šov Sanjski moški Hrvaške vstopa še ena Slovenka – Kaja Casar

Kreta, 13. 01. 2026 10.13 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
VOYO
Kaja Casar

Po razkritju Nuše Šebjanič zdaj razkrivamo še drugo Slovenko, ki bo v novi sezoni poskusila osvojiti srce enega od sanjskih moških. V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar, ki je slovenskim gledalcem dobro znana kot finalistka prve sezone Sanjskega moškega. Se bosta Karlo in Petar lahko uprla njenemu šarmu?

26-letna Kaja Casar je športnica, avanturistka in izjemno ciljno usmerjena ženska, ki se ne boji novih izzivov. V svojem življenju je poskusila že kar nekaj stvari – kar deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala kot sodnica in športna novinarka, danes pa živi na Tenerifu, kjer si je kot inštruktorica surfanja ustvarila povsem novo življenje.

Sebe opisuje kot iskreno, empatično in pozitivno, čeprav odkrito priznava, da zna biti tudi nestrpna in zelo tekmovalna. Kljub temu v konfliktnih situacijah ohranja mirno kri, pogosto z nasmehom na obrazu, ko pa je treba, se zna jasno in samozavestno postaviti zase.

Kaja obožuje šport, fitnes in morje ter pravi, da se skoraj nikoli ne počuti utrujeno – gibanje je preprosto njen način življenja. Verjame v ljubezen, v odnosih pa najbolj ceni iskrenost. Oddajo Sanjski moški Hrvaške vidi kot priložnost za romanco, hkrati pa tudi kot novo življenjsko avanturo.

Preberi še V boj za srce Sanjskega moškega Hrvaške tudi Nuša Šebjanič

V ljubezni išče partnerja, ki ima rad aktiven življenjski slog, ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo moški, ki so samozavestni, a hkrati pristni in iskreni. 

Bo to našla v katerem izmed sanjskih moških? To bomo spremljali od 26. januarja, ko na VOYO prihaja nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške in se bomo skupaj z dekleti ter sanjskima moškima odpravili na sončno Kreto.

Sanjski moški Hrvaška Kaja Casar VOYO

Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠTRAJK ZA VSE
13. 01. 2026 11.37
Samo vprašam če se sa_op_o_mo_orkam nastop tudi šteje v delovno dobo??? Kje bodo te vplivnice prišle do penzije??? Vprašam??? Če je to že en del AI v glavi, potem smo zelo nizko padli....
Odgovori
0 0
Slash
13. 01. 2026 11.35
Spremna !
Odgovori
+1
1 0
športnik66
13. 01. 2026 11.28
Ji je zmanjkalo denarja na Tenerifu in se je primorana v tem šovu sramotit. Kaj vse bi eni naredili, da vam ni treba redno službo imet.
Odgovori
+1
1 0
Ladybird77
13. 01. 2026 11.09
To je res zelo pomembna informacija. Lažje bomo živeli.
Odgovori
+1
1 0
Mikimilane 92
13. 01. 2026 11.05
😂😂😂
Odgovori
+4
4 0
Mikimilane 92
13. 01. 2026 11.04
Hahahha😂😂
Odgovori
+4
4 0
Amor Fati
13. 01. 2026 11.03
Ta ženska, če ji sploh lahko tako rečeš, je znana samo na pop tv-ju.
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1888402
13. 01. 2026 10.47
Brez licil je en bi prepoznal ...
Odgovori
+5
5 0
kokicas
13. 01. 2026 10.34
Ravno športnica pri toliko dodatkov in platike nevem no če je ciljnk usmerjena v kaj? Zato se oa težko dobi bejbo k najorej vprašajo za instagram.
Odgovori
+7
7 0
ssecnik
13. 01. 2026 10.31
ene in iste k...
Odgovori
+5
6 1
Colgate
13. 01. 2026 10.31
Bog pomagaj...eni so se pripravljeni res ponižati za malo slave
Odgovori
+7
9 2
pingvinislo5
13. 01. 2026 10.51
Ja, samo ona pa misli, da je s pojavljanjem v šovih medijska zvezda, slavna slovenska osebnost, itd :D :D :D
Odgovori
+4
4 0
Lolita
13. 01. 2026 10.30
utira si pod do lahkega zaslužka. Slikanje in bla bla bla .. in denar pada.
Odgovori
+3
3 0
losser
13. 01. 2026 10.26
Pol pa rečejo: zakaj me moški ne spoštuje.... šla si v 232 resničnostih šovov, reklamiraš kreme na igju seliš se sem in tja in ne veš kaj bi sama s sabo. evo zato te ne spoštujemo
Odgovori
+18
18 0
pingvinislo5
13. 01. 2026 10.22
prekladanje iz šova v šov in influenstrstvo na IG brez vsebine (beri: mal fitnes, mal ličil, fotke v kopalkah, itd)....temu se reče danes da si ''izjemno ciljno usmerjena ženska''...?!?!?!??!?!
Odgovori
+15
15 0
bibaleze
Portal
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Frizura, ki je razvnela internet
Frizura, ki je razvnela internet
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450