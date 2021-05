V šov Sanjski moški vstopa pet novih deklet: spoznajte jih

Spoznali smo že 18 deklet, ki si želijo osvojiti srce Gregorja Čeglaja, našega Sanjskega moškega, čigar popotovanje lahko spremljate vsako soboto in nedeljo na POP TV. Ustvarila so se prva prijateljstva, pokazale prve iskrice med Gregorjem in nekaterimi dekleti, druga dekleta pa so že pokazala, kako zelo tekmovalna so. A zapleti se tu šele začnejo. V šov vstopa pet novih deklet. Kdo so?

V šov Sanjski moški prihaja pet novih deklet, ki bodo zmešale štrene že utrjenemu šopku lepotic, ki se borijo za srce Gregorja Čeglaja. Spoznajte jih.

Lara Goršek Kos Laro Goršek Kos smo pred dobrima dvema letoma lahko spremljali v resničnostnem šovu Kmetija, kjer se je za zmago borila s starim znancem Denisom Toplakom in takrat svežo simpatijo Frankom Bajcem. Zdaj pa je Lara sprejela nov izziv in ljubezen po poskusila najti kar pred malimi zasloni. Zgovorna in nasmejana, tokrat z roza lasmi, išče gentlemana, ki jo bo smatral za enakovredno, a bo zanjo vseeno poskrbel kot pravi moški. Všeč so ji temni moški s tetovažami, torej je Gregor zanjo na prvi pogled popoln. Kako pa bo Lara všeč Gregorju?

Tjaša Kramarič Tjaša je zadnjih nekaj let z družino živela v Franciji in je modna svetovalka. Postavna 20-letnica ima rada zveste in iskrene moške, ki razumejo, da so najbolj pomembne malenkosti. Všeč so ji elegantni moški, ki jim je pomembno, kako so videti, da imajo radi modo. Veliko da na energijo, ki se zgodi ob prvem stiku, všeč pa so ji tudi uspešni moški, ki vedo, česa si v življenju najbolj želijo.

Sara Turnšek Nasmejana rdečelaska vodi kar dva svoja gostinska lokala in je, kot se zdi na prvi pogled, zelo hiperaktivna. Čeprav je veliko od doma, predvsem zaradi dela, ima še vedno veliko energije za šport, kar bo zagotovo všeč našemu Gregorju. Pravi, da je zunanja lepota minljiva in da ji je bolj pomemben karakter partnerja. A vseeno prizna, da se rada ozre za visokimi in temnimi moškimi. Tudi Sara je na prvo žogo opisala moškega, ki se zdi podoben Gregorju.

Lea Zupančič Plavolasa mladenka pravi, da ima več moških kot ženskih prijateljic, zato bo njeno bivanje v hotelu, kjer bo obkrožena s samimi ženskami, zagotovo zelo zanimivo. Vizualno so ji všeč visoki in temni moški, rada ima tetovaže. Karakterno pa ji je pomembno, da je njen partner prijazen. Poljubi na prvem zmenku odpadejo, želi pa si zveze, v kateri bi prevladovala spoštovanje in zvestoba.

Mireille Jarc Študentka turizma pravi, da je njen sanjski moški razgledan in ima dober smisel za humor. Všeč so ji romantični moški, ki znajo poslušati. Vizualno pa najraje pogleda za postavnimi moškimi, a pravi, da videz ni vse. Všeč so ji taki, ki vedo, kaj hočejo. Normalna mera ljubosumnosti je v redu, če pa to preide mejo normale, se raje umakne.