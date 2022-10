Veronika Kržojević: Od mene lahko pričakujete nove pesmi

"Z glasbo se ukvarjam pet let. Začela sem spontano, tako da sam začela pisati svoje občutke na papir in potem zgodbe in pesmice, nato pa sem vsem okoli sebe vedno recitirala in pela. Prepričali so me, da začnem snemati in tako sam objavila svojo prvo pesem," je dejala 21-letnica in ob tem dodala, da ji je od nekdaj bila zelo zanimiva in drugačna Nicki Minaj.