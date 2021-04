Za Anjo bo tekmovati s sedemnajstimi dekleti poseben izziv

Anjo privlačijo visoki, temnolasi in postavni moški, zato ji je bil Gregor Čeglaj na prvi pogled oziroma na podlagi predstavitve v medijih všeč. Anja: “Gregor me je na prvi pogled precej pritegnil, saj je vizualno zame približek idealnega moškega. Po predstavitvah pa sem se še bolj veselila snidenja z njim, saj je kar nekaj stvari, ki so obema všeč.”

Toda gospod Sanjski ima med drugim rad dobro hrano, v Anjini predstavitvi pa smo lahko prebrali, da redkokdaj kuha. Anja: “Vesela sem, ko se imam priložnost znajti v kuhinji in kaj pripraviti, vendar pa trenutno živim s starši in žal ne dobim veliko priložnosti za kuhanje.” Veliko več časa je preživela na zelenicah – včasih je namreč trenirala dvoranski nogomet. Anja: “Kot majhno dekle sem veliko časa preživela v družbi starejšega brata, s katerim sva nogomet velikokrat igrala kar sama. V naslednjih letih so se nama pridružili še sosedje in tako smo preživljali popoldneve. V igranju nogometa sem vedno bolj uživala in tako tudi vzljubila ta šport.”