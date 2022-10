Sanjski moški spoznal dekleta, spoznavanje pa ni bilo za vse enako uspešno

Sanjski moški druge sezone šova je Blaž Kričej Režek , 23-letnik, ki obožuje vodo, mir in živali. Za seboj ima resno zvezo, a se je ta končala in zdaj išče dekle, s katerim bo lahko delil srce. "Zveza mora temeljiti na iskrenosti. Manjka mi ljubezni in nežnosti, ki ste jo sposobne ženske," je zaupal, preden je prispel do vile, v kateri bodo med šovom Sanjski moški bivala dekleta, in jih začel spoznavati drugo za drugo.

Najprej je Sanjskega moškega sprejel voditelj Nejc Šmit . Blaž mu je zaupal, kako je vzljubil morje in navtiko. Začel je tako, da je čistil barke, nato pa se lotil izpitov. Zaenkrat je skiper, želi pa si postati kapitan. Tokrat ne išče morske avanture, temveč nekaj več. " Sem otrok ločenih staršev in pomembno mi je, da ko bom imel družino, bova s punco naredila vse, da bova skupaj," je zaupal. Vseeno pa do 30. leta še nima želje imeti družine. Zaenkrat bi rad spoznal punco in z njo užival življenje. Njegovo sanjsko dekle je zabavno, iskreno, "faca" in mora razumeti tudi kakšne njegove bolj otročje fore'.

Žana Gad je najprej stala na začetku potke in spraševala, kam naj da torbico. Blaž je rešil Zagato in ji jo prijel. Darila pa od Žane ni dobil. Kot je dodala, je darilo ona. Po prvem srečanju je komentirala, da s svojo predstavitvijo ni zadovoljna, saj ni povedala prav nič o sebi.

Prva izmed trojice se je Blažu predstavila Veronika in ga nasmejala z domačim makedonskim ajvarjem. Poleg tega mu je podarila še škatlico s šahovnico, ključek pa bo dobil le, če bo osvojil njeno srce. Ana Sučević ga je najprej prevzela z dolgimi nogami. Podarila mu je baletne copatke in takoj sta se povezala med pogovorom o športu. Eva je pristopila z velikim nasmeškom na obrazu in mu takoj izročila Kompas. "Da se ne boš izgubil med vsemi temi puncami in boš našel pot do mene," je dodala.

Eva Novak , Ana Sučević (ki se je predstavila kar kot Suki) in Veronika Krzojević so se pred vilo, kjer je stal sanjski Blaž, pripeljale skupaj. Eva mu je prinesla kompas, Ana balerinke, Veronika pa ajvar. "Keri mladiček," je bil prvi stavek, ki ga je ob pogledu na Blaža povedala Eva, ki je od sanjskega moškega starejša dobrih 6 let.

Druga je prispela Nina Smodiš . Glas se ji je tresel in trema ji je malce ponagajala na začetku. A je hitro prebila led. Podarila mu je zapestnico s svojim imenom in bila je prepričana, da je prvi vtis opravila z desetko.

Kot prva se je pred Blaža pripeljala Arijanna Sara di Palma . Blaža so takoj pritegnile njene eksotične poteze. Prinesla mu je presenečenje – superge, ki jih je ustvarila sama. "Všeč mi je, da je kreativna," je bil navdušen. Arijanna je priznala, da ima nekaj treme, sicer pa je bila vesela, da se je Blažu predstavila kot prva in tako ustvarila tisti prvi, običajno najpomembnejši vtis.

Nastja Andrushchenko, ki prihaja iz Ukrajine, mu je prinesla čokolado. Monika Slapnik pa steklenico vina. Mia Mahnič, ki se je ob izstopu iz avta zapletla s čevlji v obleko, je prinesla "darilo za njiju", Maša Levačič mu je izročila zapestnico. Anja Rijavec, ki jo v njenem kraju poznajo po avtu z registrsko tablico GO SUGAR', in velja za najboljšega dedca v bajti', se rada loti vseh opravil – Blažu pa je podarila svoje najljubše orodje – vrtalni vijačnik. "V življenju bi rada nekaj trdnega zgradila, naj bojo to stvari ali odnosi. Ti želim, da bi tudi ti z nekom v življenju nekaj trdnega zgradil in znal vzdrževat in popravljat to dolgo časa." Besede, s katerimi ga je prevzela, saj je to, da bi znal graditi odnos in punco obdržati ob sebi dalj časa, tudi ena izmed njegovih velikih želja.

Ana Hrovatin, ki študira na Finskem, mu je sešila metuljčka s kužki. Blaž je na njej sicer najprej opazil lase, ki so pol temni in pol svetli.

Eva Luna Mlakar, ki se je opisala kot "nerodna in smotana", mu je najprej pritisnila poljubčka in priznala, da jo je strah. Prinesla mu je tiramisu z dvema skrivnima sestavinama. "Če ju najdeš, me notri poiščeš. Če ju ne najdeš, me povabiš na zmenek in ti na zmenku povem," je potegnila prvo taktično potezo. "Imela sem fanta, ki je bil čisto v športu in merjenje vsakega grama semi mela polno glavo," je priznala.

Maja Grintal, ki raziskuje orgazme, in Tina Blaškovič, ki obožuje vintage zadeve, sta se pripeljali skupaj. Tina je Blažu izročila gramofonsko ploščo iz začetka 70. let in presenetila Blaža, ki je priznal, da še nikoli ni poslušal gramofonske plošče. Maja je že takoj ob stisku roke začutila seksualno energijo in očarala Blaža. Takoj ob vstopu v hišo je navezala stik z dekleti in sprožila obširno debato o seksu.

Hana Sevič, svetlolasa Primorka, je takoj namignila, da pričakuje zmenek – komaj tam se mu bo namreč predstavila. Pia Belak je Sanjskega moškega prevzela z rdečo obleko in navdušenostjo and športom.

Čas za prve pogovore v dvoje

Po predstavitvi kandidatk je voditelj Nejc dekletom razložil sistem prejemanja vrtnic, nato pa jih prepustil Blažu. Ko je vstopil v prostor, so vse spremenile izraz na obrazu in bitka za pozornost se je začela.

Najprej je na zmenek povabil Evo Luno – očitno je trik' s tiramisujem deloval. Zaupala mu je, da je prva skrivna sestavina jagodni pire, glede druge sestavine pa mu je izdala le, da gre za začimbo. Pogovor je stekel o njeni družini, pa o tem, kaj Eva Luna rada počne. Zaupala mu je, da rada bere, ogledal si je njene tatuje ... nato pa je njun pogovor prekinila Žana.