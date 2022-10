Začutila je, da ni njegov tip ženske

Medtem ko se boj za Sanjskega Blaža nadaljuje, je šov pretekli vikend poleg Mie Mahnič zapustila tudi simpatična Nastja Andrushchenko. Ob odhodu iz šova ni skrivala razočaranja, je pa zadevo že nekoliko predelala in zaupala, kdo je njena favoritka.

Ob vstopu v šov je Nastja povedala, da si želi postavnega bradatega temnolasca, ki jo bo z avtom peljal na kakšno potovanje, kjer bosta lahko uživala v razgledu in se pogovarjala. Njen sanjski moški je moški, ki ji ne bi dovolil hoditi v službo, bi jo vsak dan masiral, zna kuhati, ji vsak dan prinese šopek rož, hodi z njo po nakupih in ji vsak dan pove, kako je lepa in kako jo ljubi. Na šov Sanjski moški se je prijavila, ker je lani na poroki ujela nevestin šopek, zato mora čim prej najti svojega življenjskega sopotnika. Usodni da si želi z njim dahniti spomladi v parku, obdana z živo glasbo, cvetjem in svojimi najbližjimi.

icon-expand Nastja Andrushchenko FOTO: POP TV

Brez prave priložnosti Nastja med spoznavnim večerom ni dobila prave priložnosti za pogovor z Blažem na štiri oči. Na pogovor je ni povabila, ona pa preprosto ni bila tako drzna kot nekatera druga dekleta, ni zmotila nobenega pogovora in tako tudi ni prišla do priložnosti, da bi se bolje spoznala. Kljub vsemu je Blaž naredil vtis nanjo "Dobila sem pozitiven vtis o njem," je zaupala. "Bil je nasmejan in komunikativen." Čeprav je že prvi dan bilo mogoče med tekmovalkami začutiti nekaj napetosti in rivalstva, je Nastja povedala, da se je s puncami pravzaprav dobro razumela. "Fajn smo se imele," je dejala "Nisem se pa z vsemi tekmovalkami veliko pogovarjala." Opazila je tudi ljubosumje, a dodala, da ga sama ni občutila, daj je bila tam premalo časa.

Čeprav bi morda pomislili, da bi se lahko stvari odvile drugače, če bi imela priložnost govoriti z Blažem, Nastja pravi, da se ji zdi, da tudi, če bi se pogovor zgodil, ne bi bilo veliko drugače. "Dobila sem občutek, da nisem njegov tip punce." Ni mi žal, da nisem pristopila in nisem ničesar storila. Kot sem že povedala, sem dobila občutek, da nisem njegov tip. Sem takšna, da v nikogar ne silim." Rahlo grenak priokus vseeno ostaja: "Vseeno škoda, da mi ni dal še ene priložnosti."

Navija za Arijanno Medtem ko se je Nastja skupaj z Mio od sanjskega Blaža poslovila že po prvem spoznavnem večeru in tako ni dobila ne priložnosti za pogovor in niti za zmenek, druga dekleta ostajajo v igri za srce mladega ljubitelja navtike. "Moja favoritka je Arijanna," je zaupala Nastja. "Sem prepričana, da bom na koncu njo izbral, ker se fajn ujemata in imata veliko skupnega." Kot je še dodala, se sama ne bi več lotila iskanja ljubezni pred kamerami, sicer pa jo na snemanje vežejo sami lepi spomini.