Žana je tokrat pokazala svojo drzno plat

V prejšnji oddaji so bile vse tekmovalke prepričane, da bo domov odšla Anja , nato pa na presenečenje vseh Blaž vrtnice ni podelil Evi , ki je tako zapustila šov Sanjski moški . To je med dekleti sprožilo nekaj dvomov, strahu in zavedanje, da se za vsako lahko igra kadarkoli konča. Jutranji pogovor je prekinil zvonček. Pia je prebrala sporočilo – Majo , Moniko , Kristino , Laro in Žano je povabil na skupinski zmenek, ki, kjer bodo glavno vlogo igrali dotiki. "A se bomo dotikali?" se je zasmejala Maja, ki vseeno ni bila najbolj navdušena. "To je že moj tretji skupinski zmenek in se sprašujem, zakaj jih je tako veliko in zakaj ni 'ena na ena'."

Tokrat je Blaža čakal poseben zmenek s prevezanimi očmi, da ne bi mogel ugotoviti, katera izmed izbrank se ga dotika, dekleta pa so imela nalogo se ga dotikati, lahko z rokami ali tudi s pripomočki, ki so jih imela na voljo. Po ena je bila na samem z njim, preostale punce pa so lahko dogajanje opazovale v skupni sobi na ekranu. "Za slovensko televizijo zna to kar eskalirati, kaj naj rečem," je komentirala Maja. Blaž se je na tokratni zmenek podal poln pričakovanj – največ pa je rekel, da pričakuje prav od Maje.

Maja je v prostor, kjer je Blaž ležal v spodnjicah, vstopila prva. Najprej ga je božala s perjem . "Nisem začutil veliko bližine," je komentiral. Ko se ga je le dotaknila z rokami, je dejal, da so se mu zdele roke hladne. Druga se je naloge lotila Monika . Že dekleta so opazila, da se je vsega lotila veliko bolj z občutkom. "Ta punca zna masirat, ima nekaj izkušenj," je komentiral Blaž, zadovoljen z dotiki. Tretja je vstopila Kristina . Delovala je mirno, elegantno ... Kot je povedala, je uživala in zdelo se ji je, da je užival. "Njene roke so bile ful mrzle, sem trznil," je o božanju in dotikih povedal Blaž. "Ni imela znanja glede masiranja, je pa izkoristila druge prijeme." Lara se je lotila po svojih najboljših močeh. Blaž je dejal, da se mu zdi, da ne, da nimajo znanja o masiranju, ampak niso inovativne pri dotikih. "Dotik pa je smisel tega, kar počnemo, ne masaža." Zadnja je vstopila Žana . Prva poteza – našeškala ga je po riti s perjem, ga božala po notranji strani stegen, ga nežno žgečkala ... "Me je bilo strah, kdaj me bo spet po riti vžgala," je bil navdušen, še bolj pa mu je bilo všeč, ko ga je praskala z nohti.

Na podlagi dotikov so ga najbolj navdušile številke 2 (Monika), 3 (Kristina) in 5 (Žana). Samo eno je lahko izbral za čas na samem – in to je bila Žana. Odšla sta v jacuzzi. Žana je takoj izkoristila, da mu je omenila, da se s puncami pogovarjajo o njem in vsaka dobi drugačne informacije. "Se ti z vsako drugače meniš, da bi se pokazal v dobri luči?" S penino v roki se je moral takoj napol opravičevati. "To, da je hotela direktno z mano razčistiti, mi je bilo res kul," je bil zadovoljen Blaž. "Če bi bilo tako vedno s puncami, bi bilo res super." Tudi naprej je pogovor med njima razvil popolnoma sproščeno in spontano. V nekem trenutku se je Žana približala Blažu, a je bilo videti, da mu je bilo nelagodno – in se je umaknil. Na koncu ji je vseeno podaril vrtnico.

Medtem v dvorcu ...

Nove tekmovalke so prinesle nekaj slabe volje v vilo, kjer bivajo dekleta. Predvsem jih je zmotil odnos Pie do njih. Nekatere so z njo razčistile, Maša, Hana in Pia pa niso našle skupne točke. Poskušale so razčistiti, a nikakor ni šlo. Tjaša in Pia sta jih označili za preveč občutljive. Da vzdušje ni prijetno, je začutila tudi Žana, ko je vstopila v skupno sobo. Takoj so jo zasule z vprašanji. Nobena je ni znala prebrati, ali je zaljubljena ali ne, ali ji je bilo všeč ali ne ...

Naslednji dan je nastopil čas za nov zmenek, a ne v dvoje – tokrat so vabilo na zmenek prejele vse. Tokrat jih je čakal 'test ujemanja', v katerem bo imelo priložnost sodelovati 5 oseb – Arijanna, Hana, Suki, Pia G. in Tjaša. Le eno izmed njih čaka vabilo na čas na samem, in cist tisto, katere odgovori se bodo najbolj skladali z njegovimi. Dekleta niso odgovarjala na vprašanja Blažu, temveč mu bodo odgovore predali avatarji, pri čemer Blaž ne sme vedeti, katero dekle predstavlja posamezni avatar. Vsako dekle je izbralo svojega avatarja – za gusarja sta se zagrebli Arijanna in Suki. Suki je 'zmagala', Arijanna je pristala pri Sneguljčici.