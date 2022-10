Zaradi nove tekmovalke bo med dekleti vrelo

V novi epizodi šova Sanjski moški bo napeto. Med Blažem in novo tekmovalko se bo kar iskrilo. Skupnim točkam ne bo konca in zdelo se bo, da sta ustvarjena drug za drugega. To pa drugim dekletom ne bo všeč. Kako se bo odzvala že tako nekoliko bolj ljubosumna Eva Luna in kako bo vse skupaj komentirala Arijanna, ki je do sedaj edina, ki jo je Blaž poljubil?

Ena izmed deklet bo odšla z Blažem na zmenek v dvoje, ki bo vse prej kot običajen zmenek. Tokrat bo predvsem veliko smeha in zabave.

Med pogovori na samem bodo na dan prišle za Blaža bolj privlačne in nekoliko manj privlačne teme, ena izmed deklet pa ga bo postavila pred dejstvo: si jo še želi spoznavati ali raje zaključita? Bo prav ona ostala brez vrtnice?

Ne zamudite naslednje epizode šova Sanjski moški. Vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.