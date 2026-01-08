Naslovnica
Sanjski moški

Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške

Hrvaška, 08. 01. 2026 08.38 pred 29 minutami 2 min branja 2

Avtor:
VOYO
Petar i Karlo

Na VOYO 26. januarja prihaja nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške! Po izjemnem odzivu lanske sezone, ki je navdušila tudi slovenske gledalce in gledalke, se letos selimo na sanjsko sončno Kreto – med turkizno morje in dih jemajoče sončne zahode, kjer se bodo spletale nove ljubezenske zgodbe in kjer nas čakata kar dva sanjska moška.

Zimski meseci so idealni za vročo dvojno dozo romantike, ki jo bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen.

Športnik, ki igra na zmago tudi v ljubezni

Karlo v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk. Odrasel sem med ženskami, pove z nasmehom.

Karlo
Karlo
FOTO: VOYO

Rokomet je bil del njegovega življenja 20 let. Od osnovne šole do članske reprezentance, kjer je dosegel tudi prvi reprezentančni gol. V Franciji je spontano ustvaril še lastno modno znamko, ki je danes resen poslovni projekt. V ljubezni je iskren, neposreden in čustven, išče pa nekaj resnega in dolgoročnega. Njegov cilj je jasen – stabilna zveza in družina.

Skromen model, ki išče svojo sanjsko žensko

Petar je v svet mode vstopil skoraj po naključju. S prvim odhodom v Milano se je znašel v industriji, ki mu je odprla vrata v svet modne industrije. Delal je s priznanimi modnimi znamkami, potoval in gradil mednarodno kariero. Zadnji dve leti je živel v Dubaju, ki ga je močno izoblikoval – tako osebno kot profesionalno.

Petar
Petar
FOTO: VOYO

Kljub blišču je Petar prizemljen in premišljen. V odnosih ne pristaja na igrice, temveč verjame v zaupanje, iskren dialog in postopno grajenje bližine. Išče partnerko, ki mu bo opora, sogovornica in nekdo, s katerim je kompromis naraven del zveze. V šov vstopa samozavesten, samosvoj in pristen.

Dva karakterja, enak cilj

Karlo in Petar. Strast in umirjenost. Direktnost in subtilnost. Kontrast, ki obljublja sezono presežkov. 

Za njuno srce se bodo potegovala privlačna dekleta iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Kdo so tekmovalke, razkrijemo kmalu.

sanjski moški hrvaška VOYO

Sanjski Miloš o poroki: Verjetno šele, ko se bomo preselili na Mars

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar1
08. 01. 2026 09.07
A vas ni sram kaj propagirate in predvajate
Odgovori
0 0
Slash
08. 01. 2026 08.45
Wow kaki lepotan !
Odgovori
+2
2 0
