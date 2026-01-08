Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške

Zimski meseci so idealni za vročo dvojno dozo romantike, ki jo bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen.

Športnik, ki igra na zmago tudi v ljubezni

Karlo v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk. Odrasel sem med ženskami, pove z nasmehom.

Karlo FOTO: VOYO

Rokomet je bil del njegovega življenja 20 let. Od osnovne šole do članske reprezentance, kjer je dosegel tudi prvi reprezentančni gol. V Franciji je spontano ustvaril še lastno modno znamko, ki je danes resen poslovni projekt. V ljubezni je iskren, neposreden in čustven, išče pa nekaj resnega in dolgoročnega. Njegov cilj je jasen – stabilna zveza in družina.

Skromen model, ki išče svojo sanjsko žensko

Petar je v svet mode vstopil skoraj po naključju. S prvim odhodom v Milano se je znašel v industriji, ki mu je odprla vrata v svet modne industrije. Delal je s priznanimi modnimi znamkami, potoval in gradil mednarodno kariero. Zadnji dve leti je živel v Dubaju, ki ga je močno izoblikoval – tako osebno kot profesionalno.

Petar FOTO: VOYO

Kljub blišču je Petar prizemljen in premišljen. V odnosih ne pristaja na igrice, temveč verjame v zaupanje, iskren dialog in postopno grajenje bližine. Išče partnerko, ki mu bo opora, sogovornica in nekdo, s katerim je kompromis naraven del zveze. V šov vstopa samozavesten, samosvoj in pristen.

Dva karakterja, enak cilj