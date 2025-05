Sašo Stare o otrocih, ko vstopijo v profesionalno kuhinjo: Vse skupaj je zelo čarobno

V šovu Mali šef Slovenije: mala mal'ca bodo po novem otroci sodelovali posamezno in ne več v dvojicah. Pripravljali bodo zdrave zajtrke ali kosila, kot jih sami pripravljajo doma. Za smeh in zabavo pa bo tudi v tej sezoni poskrbel voditelj Sašo Stare , ki bo gost v današnji oddaji 24UR .

Pred otroci se letos obeta še ena novost – kuhali namreč ne bodo več v studiu, temveč v profesionalnih kuhinjah sodnikov Mojce Trnovec in Jorga Zupana . "Vidiš oči, ki zažarijo, ko vidijo profesionalne štedilnike. Ne znam obrazložiti, vse skupaj je zelo čarobno. Pravi Disneyland za kuharje," je dejal.

Po Staretovih besedah ljudje niso mogli verjeti, da dva otroka lahko skuhata tako okusne jedi. Zato so se odločili, da bodo otroci po novem sodelovali posamično, se je pošalil. "Kuhajo obroke, ki so primerni, da jih lahko tudi drugi otroci kuhajo pred ali po šoli pri sebi doma. Iščemo obroke, ki jih lahko pripravijo doma," je dejal Stare.

Ker oddaje ne snemajo več v studiu, se je moral prilagoditi tudi Stare. "Sašo je imel veliko več interakcije z režiserji kot prej," se je pošalil sam o sebi. Čeprav še ni mogel razkriti podrobnosti nove sezone, pa je napovedal, da se oboževalci oddaje lahko pripravijo, da bo nova sezona 'malo drugačna'. "Kljub temu pa ena stvar ostaja enaka - da so to otroci, ki ustvarjajo fantastične jedi in tekmujejo za svoje šole," je še pripomnil.