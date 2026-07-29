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Sedli za voditeljski stolček: priložnost si štejejo v veliko čast

Ljubljana, 29. 07. 2026 11.05 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Ema Čepon

Informativni program 24UR je poleti okrepil svojo ekipo. V vlogi voditeljev oddaje 24UR POPOLDNE sta debitirala novinarja Ema Čepon in Denis Malačič, vodenje informativne oddaje 24UR ZVEČER pa je okrepil dolgoletni novinar Anže Božič. Vsi trije si priložnost štejejo v veliko čast, še posebej zato, ker so se lahko učili od najboljših.

Ekipa našega informativnega programa je čez poletje okrepila voditeljsko zasedbo in dala priložnost že poznanim kredibilnim novinarskim obrazom. Pred dnevi sta svoj debi za voditeljskim stolčkom v oddaji 24UR POPOLDNE doživela novinarja Ema Čepon in Denis Malačič, ki si priložnost štejeta v veliko čast. Še posebej zato, ker sta se lahko učila od dveh vrhunskih voditeljskih parov, ki svoje delo že leta opravljata z odliko.

Ema Čepon med vodenjem oddaje 24UR POPOLDNE
Ema Čepon med vodenjem oddaje 24UR POPOLDNE
FOTO: 24UR POPOLDNE

"Vsi štirje – Darja, Edi, Petra in Jani – so si vzeli čas za naju, za kar sem jim neizmerno hvaležna. Z nama so delili kopico uporabnih trikov, naju spomnili in hkrati pomirili, da se tudi njim kdaj zaplete in da tudi kakšen zdrs ni 'konec sveta'. Pred odhodom v studio pa še tisti, 'dihaj, imaš to', ki ti da še kanček nujno potrebne samozavesti pred tako pomembnim izzivom. Brez njih (pa seveda brez Polone in Jane, ki sta tisti dan z mano delili studio) skratka – ne bi šlo!" nam je zaupala Čepon.

V oddaji 24UR POPOLDNE je uspešno debitiral tudi novinar Denis Malačič
V oddaji 24UR POPOLDNE je uspešno debitiral tudi novinar Denis Malačič
FOTO: 24UR POPOLDNE

"Si štejem v veliko čast, da sem se lahko usedel na voditeljski stol najbolj gledane informativne oddaje v državi. Iskrena hvala vsem štirim voditeljem za vse dragocene nasvete in potrpežljivo usmerjanje. Hvala tudi sodelavcem za ekipno energijo, podporo in pomoč, vodstvu pa za zaupanje in priložnost. Takšni trenutki ostanejo," pa je dodal Malačič.

Anže Božič v vlogi voditelja oddaje 24UR ZVEČER
Anže Božič v vlogi voditelja oddaje 24UR ZVEČER
FOTO: 24UR ZVEČER

V oddaji 24UR ZVEČER pa je uspešno debitiral novinar Anže Božič. "Prve ne pozabiš nikoli, pravijo. In še kako to velja tudi za premierno vodenje TV-oddaje. Stopiti v velike čevlje Uroša Slaka je lepa priložnost in še večja odgovornost. Voditi ter zložiti večerno informativno oddajo 24UR Zvečer je zame kljub več kot 10-letnemu novinarskemu stažu nekaj povsem novega. Korak v neznano. Ampak z izjemno ekipo, ki za kamerami daje vse od sebe, tudi lep izziv," je povedal za 24ur.com.

Ema Čepon Denis Malačič 24ur oddaja voditelja
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