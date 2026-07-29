Sedli za voditeljski stolček: priložnost si štejejo v veliko čast

Ekipa našega informativnega programa je čez poletje okrepila voditeljsko zasedbo in dala priložnost že poznanim kredibilnim novinarskim obrazom. Pred dnevi sta svoj debi za voditeljskim stolčkom v oddaji 24UR POPOLDNE doživela novinarja Ema Čepon in Denis Malačič, ki si priložnost štejeta v veliko čast. Še posebej zato, ker sta se lahko učila od dveh vrhunskih voditeljskih parov, ki svoje delo že leta opravljata z odliko.

Ema Čepon med vodenjem oddaje 24UR POPOLDNE FOTO: 24UR POPOLDNE

"Vsi štirje – Darja, Edi, Petra in Jani – so si vzeli čas za naju, za kar sem jim neizmerno hvaležna. Z nama so delili kopico uporabnih trikov, naju spomnili in hkrati pomirili, da se tudi njim kdaj zaplete in da tudi kakšen zdrs ni 'konec sveta'. Pred odhodom v studio pa še tisti, 'dihaj, imaš to', ki ti da še kanček nujno potrebne samozavesti pred tako pomembnim izzivom. Brez njih (pa seveda brez Polone in Jane, ki sta tisti dan z mano delili studio) skratka – ne bi šlo!" nam je zaupala Čepon.

V oddaji 24UR POPOLDNE je uspešno debitiral tudi novinar Denis Malačič FOTO: 24UR POPOLDNE

"Si štejem v veliko čast, da sem se lahko usedel na voditeljski stol najbolj gledane informativne oddaje v državi. Iskrena hvala vsem štirim voditeljem za vse dragocene nasvete in potrpežljivo usmerjanje. Hvala tudi sodelavcem za ekipno energijo, podporo in pomoč, vodstvu pa za zaupanje in priložnost. Takšni trenutki ostanejo," pa je dodal Malačič.

Anže Božič v vlogi voditelja oddaje 24UR ZVEČER FOTO: 24UR ZVEČER