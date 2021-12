Sekirca v med: kateri igralci so pred začetkom snemanja poguglali svoje kolege?

Nocoj se bo ob 20. uri na POP TV predvajala zadnja epizoda prve sezone priljubljene slovenske humoristične serije Sekirca v med. Kljub temu da so v sezoni, polni smeha in zabavnih preobratov, igralci uspeli že dodobra spoznati svoje kolege, pa so se številni pred začetkom snemanja na pomoč obrnili še k stricu Googlu. In kaj so med brskanjem o kolegih pravzaprav spoznali?

Slovenska humoristična serija Sekirca v med, ki bo nocoj ob 20. uri dobila epilog prve sezone, je na malem zaslonu združila znana igralska imena, a to ni ustavilo igralcev, da bi pri boljšem poznavanju svojih kolegov uporabili še dodatno orodje – Google. Prvo sezono serije Sekirca v med si lahko v celoti ogledate na VOYO. Pred zadnjo epizodo so nam igralci tako zaupali, kaj so o svojih kolegih izvedeli s pomočjo interneta in kdo se je tekom svoje raziskave spretno izognil nevarnim stranem. Zadnjo epizodo prve sezone serije Sekirca v med si lahko nocoj ob 20. uri ogledate na POP TV, celotno sezono pa že lahko najdete na VOYO. In kaj se bo v njej pravzaprav zgodilo? Janko bo izvedel, da Maksa ne bo na otvoritev, zaradi česar bo Janko nejevoljen in posledično ne bo opazil Špeline stiske. Župan bo v šali predlagal Janka za predsednika bratovščine, Timi pa bo skušal Anji pojasniti svoje nove občutke. Razkril ji bo tudi, da odhaja v Tibet.