Čakanja je konec: Sekirca v med nocoj ob 20.00 na POP TV

Na POP TV prihaja nova originalna slovenska serija Sekirca v med, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. V seriji bomo spremljali tudi zgodbo dvojčkov, Anje in Luke, v čevlje katerih sta stopila Lea Cok in Luka Bokšan. Mlada igralca sta nam pred televizijsko premiero zaupala, da se poznata že od prej. Mi pa smo preverili, kako dobro.

Sekirca v med je nova slovenska originalna serija, ki se na humoren, lahkoten način dotika vprašanj, želja in hrepenenj, s katerimi se vsak od nas sreča vsaj enkrat v življenju. Vrhunsko igralsko zasedbo sestavljajo stari znanci televizijskih zaslonov Jernej Kuntner, Mojca Funkl, Jožef Ropoša, Alenka Tetičkovič, Lea Mihevc, Gorka Berden, Niko Zagode in drugi. Med igralsko zasedbo pa je tokrat tudi kar nekaj svežih obrazov, in sicer Mila Peršin v vlogi influencerke Špele ter Lea Cok in Luka Bokšan, ki v seriji igrata dvojčka Anjo in Luko.

icon-expand Dvojčka Luka in Anja ter njuna mlajša sestra Špela (v sredini) v seriji Sekirca v med FOTO: POP TV

Lea in Luka se sicer poznate že od prej, saj se je njuna skupna pot na nek način začela še pred njuno igralsko kariero, in sicer sta bila skupaj že na sprejemnih izpitih za vpis na AGRFT, nato pa sta imela še skupno avdicijo za serijo. "Najprej sva imela skupaj sprejemne izpite na Akademiji. Na nek način so najine poti že od samega igralskega začetka povezane. Nato sva imela tudi skupno avdicijo za to serijo Sekirca v med. Potem ko je vsak zase izvedel, da je dobil vlogo, sva se poklicala in si povedala. Bila sva vesela," je za 24ur.com povedala Lea. Luka pa je simpatično dodal: "Potem ko sva snemala, sva bila malo manj vesela." Kar se je seveda nanašalo na njuni vlogi dvojčkov.

In zakaj gledalci POP TV-ja nikakor ne smejo zamuditi nove originalne serije? "Naš namen je ljudi sprostiti. Upam, da nam je to uspelo in da bodo tudi oni to doživeli. Zaradi tega se bi gledalcem splačalo pogledati, da presodijo, če jim lahko to damo," je pred začetkom televizijske premiere dejala Lea. "Ko bodo gledalci mislili, da ne morejo biti čisto nič več presenečeni, jih čaka še marsikaj," je za konec skrivnostno dodal Luka.

icon-expand Luka gledalcem obljublja, da bodo iz epizode v epizodo presenečeni nad dogajanjem. FOTO: Ksaver Šinkar

Vsebina nova serije Sekirca v med, ki ob 20. uri prihaja na POP TV Hribarjevi so preprosta družina iz manjše vasi Podgorje pri Kamniku. Oče Janko, mama Majda ter njuni trije otroci, dvojčka Anja in Luka ter najmlajša Špela. Običajna družina so, dokler na loteriji ne zadenejo 55 milijonov evrov, kar jim temeljito pretrese njihov vsakdan. A od tega zneska hoče imeti vsak nekaj. Najprej njuni trije otroci, nato soseda Rozika, pa še kdo bi se našel. Le kako se bosta Hribarjeva spopadla s svetom bogatih?