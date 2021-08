Jožef Ropoša o novi vlogi: Je predstavnik slovenskega slehernika

V novi slovenski seriji Sekirca v med bo glavno moško vlogo prevzel Jožef Ropoša, ki ga poznamo tudi iz serij Usodno vino in Reka ljubezni. Pred začetkom serije smo z igralcem govorili o njegovem novem liku, o tem, kako se poistoveti z njim, in o novi seriji, ki jo gledalci že nestrpno pričakujejo.

"V seriji Sekirca v med sem Janko Hribar. Zanj bi rekel, da je naivnež, dobričina, ki ni nikakršen intelektualec, ima pa zdravo kmečko pamet, po kateri se ravna. Je nekakšen predstavnik slovenskega slehernika, praviloma vse razda, med drugim tudi med, ki ga prideluje in od tega nima prav veliko koristi. Njegova žena Majda je tudi njegova prava ljubezen. Ko sta dobila dvojčka, se je iz prestolnice preselila v manjši kraj, k Jankovi materi," opis lika začne Jožef Ropoša in k temu pristavi: "Predstavljate si lahko, da tovrstni družinski odnosi prinesejo kar nekaj zapletov. Čeprav družina Hribar nima veliko, živi lepo življenje, seveda z vsemi hrepenenji. Njihovi odnosi ter ljubezen med Majdo in Jankom so prav zaradi Sekirce v med pod veliko preizkušnjo."

icon-expand Jožef Ropoša FOTO: Ana Gregorič

Jožef pravi, da sta si z Jankom v določenih pogledih podobna, za nekatere situacije pa igralec pravi, da bi v njih reagiral popolnoma drugače kot lik, ki ga je upodobil: "V naivnosti sva si deloma podobna, na večino situacij pa bi se sam odzval popolnoma drugače. Reagiral bi veliko bolj skeptično kakor Janko." Serija Sekirca v med, ki si jo bomo lahko ogledali že kmalu, pripoveduje zgodbo povprečne slovenske družine, ki čez noč obogati. Jožefov lik je tisti, ki osvoji večji znesek denarja in se mora z družino uskladiti, kako to zadevo izpeljati, ali bodo povedali sosedom ali ne ter kako denar zapraviti oziroma shraniti. "Sekrica v med je serija, ki govori o nas, Slovencih, o naših slabostih in vrlinah, in mislim, da se bodo gledalke in gledalci z lahkoto identificirali z njo in z vsemi liki, ki v njej nastopajo. Želim si, da bi jo tudi gledalci prepoznali kot humorističen odziv na življenje slovenskih ljudi. To tudi sam zasledujem pri igranju svoje vloge. Imamo scenarij, ki nam omogoča marsikaj. Želim si, da bi serija ostala v spominu ljudi, da bi se prepoznali v njej, se identificirali z njo, jo vzeli za svojo in jo dolgo časa nosili v srcih, tudi po koncu predvajanja. Ta serija je odraz življenja v Sloveniji, naših krajev, tudi vseh lepot Slovenije," je za naš portal povedal 60-letnik.

icon-expand Družina Hribar, ki jo bomo spoznali v seriji Sekirca v med. FOTO: Ana Gregorič

In če bi Jožef dobil večjo vsoto denarja? In kako bi na nenaden priliv denarja reagiral on? "Najprej bi se ustrašil, kaj narediti, ko bi bil soočen z obilico denarja. Potem pa bi ga poskušal pametno porabiti ter uresničiti svoje sanje in sanje bližnjih. Obenem bi poskušal pametno ravnati tudi s preostankom denarja. Ne morem pa vedeti, saj se mi to še ni zgodilo," je realno povedal Jožef in razkril, kaj bi si privoščil zase, za svojo dušo: "Za dušo bi si privoščil en košček zemlje in vikend ob vodi in na visokem, kar je težko združljivo. Upam, da se to nekoč uresniči, da bom blizu vode, v naravi, da bi lahko lovil ribe ali jih opazoval." Dodaja, da se zaveda, da informacije, da je osvojil večjo vsoto denarja, verjetno ne bi bilo dobro zaupati preveč ljudem. Pravi, da bi to zagotovo vplivalo na določena prijateljstva. "Verjetno bi novico povedal šele čez čas, pred tem pa bi naredil načrt, kaj z denarjem. Ni pametno govoriti – resnični svet, ki je obstajal do tega trenutka, izgine. Ljudje se spremenijo, pa tudi sam se spremeniš. Spreminjamo se že ob manjših zadevah, kot je pridobitev velike količine denarja." Strinja se, da lahko denar vpliva na samega človeka, odziv nanj pa je odvisen tudi od njegovega karakterja: "Odvisno je od karakterja, seveda. Večino ljudi pokvari, jih spremeni – še posebej, če pride iznenada. Zelo redkih ljudi ne pokvari, teh je malo."