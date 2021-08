Mojca Funkl o novi humoristični seriji: Kaj bi naredila, če bi čez noč obogatela?

Serija Sekirca v med ima v svojem središču dogajanja družino Hribar, ki se je čez noč morala soočiti z novo resničnostjo. Čez noč so postali bogataši in sicer preprosta družina se mora zdaj odločiti, kaj narediti z vsem denarjem, kako z njim rokovati in predvsem, ali naj informacijo, da so kar naenkrat bogati, delijo s svojimi prijatelji in sosedi.

O tem, kako bi se počutila, če bi čez noč obogatela, je za naš portal spregovorila tudi Mojca Funkl, ki bo v seriji igrala Majdo Hribar: "Glede tega sva si z mojim likom zelo podobni. Tudi sama ne bi želela ljudem oznaniti, da smo zadeli. Majda želi, da to ostane v okviru družine, da se začne postopoma kazati, njen mož Janko (Jožef Ropoša) pa to želi pokazati na veliko. Sama bi si privoščila dobrega finančnega svetovalca. Veliko ljudi namreč na začetku vse zapravi." Mojca pravi, da bi, v primeru, da bi obogatela, najraje za pol leta odpotovala po celem svetu s svojima fantoma in družino: "Pred družino tega ne bi skrivala. Od takšnih stvari se ne umikam, rada se soočam z izzivi, tudi če so neprijetni. Včasih uspe, včasih pa tudi ne. Tudi če je kaj neprijetnega, se poskušam soočiti, poskusim ne bežati pred stvarmi, na dolgi rok je to slabo v življenju. V to sem prepričana."

Se pa Mojca strinja, da je vse odvisno od karakterja človeka, kako reagira, če dobi veliko finančnih sredstev naenkrat: "Ja, denar lahko pokvari človeka, predvsem v odnosu do soljudi. Lahko pa tudi ne pokvari. Odvisno je od ljudi, ki ta denar imajo, in od tega, kakšni so."