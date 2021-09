Kako dobro se igralci serije Sekirca v med poznajo med seboj?

Pred izziv so bili postavljeni Mojca Funkl, Jožef Ropoša, Niko Zagode, Jernej Kuntner, Lea Cok, Luka Bokšan, Vojko Belšak, Lea Mihevc, Barbara Medvešček in Jožica Avbelj .

Igralci serije Sekirca v med , ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate na POP TV, so stopili pred našo kamero in nam zaupali, s katerimi fobijami se spopadajo.

Med drugim so morali ugotoviti, katero fobijo ima njihov soigralec ali soigralka ‒ ali gre za intenziven strah pred živalmi, naravnimi katastrofami, hrano? Nekateri so imeli kar nekaj pomislekov, preden so poskušali ugotoviti pravo fobijo. In kdo se je na koncu najbolje odrezal? Odgovor boste dobili v videu.