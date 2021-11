Katere knjige najdemo na nočnih omaricah igralcev serije Sekirca v med

Serija Sekirca v med, ki je na sporedu od ponedeljka do četrtka na POP TV, ponuja odlično igralsko zasedbo. To sestavljajo stari znanci televizijskih zaslonov Jernej Kuntner, Mojca Funkl, Jožef Ropoša, Alenka Tetičkovič, Lea Mihevc, Niko Zagode in drugi. Pred kamerami pa se je znašlo tudi nekaj svežih obrazov, in sicer Mila Peršin v vlogi Špele ter Lea Cok in Luka Bokšan, ki v seriji igrata dvojčka Anjo in Luko.