Kostumografinja: Največji izziv je bilo dobiti hlačne nogavice

Kostumografinja Nadja Bedjanič , ki je sodelovala že pri številnih slovenskih serijah, trenutno skrbi za kostume likov v seriji Sekirca v med , sodelovala pa bo tudi pri drugi sezoni VOYO-serije Telenovela. Ker so Sekirco v med snemali v času pandemije covida-19 in zaprtja države, je bilo njeno delo seveda oteženo. Oblačila in kostume za igralce in njihove like je morala naročati izključno po spletu, največji izziv pa so predstavljale hlačne nogavice. Po spletu jih je bilo težko dobiti, v trgovinah pa jih trgovci nekaj časa niso smeli prodajati zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

"Veliko oblačil sem kupovala po spletu, z ogromnimi vrečami oblačil sem potem hodila na pošto in vračala stvari, ki niso ustrezale. Kajti ko naročaš po spletu, se lahko ušteješ pri velikosti oblačil. Ko v trgovini vidim hlače, si lahko predstavljam realno velikost in ozkost kakšnega kroja. Če je na primer 'slim fit', moram vzeti večjo številko in podobno, v spletni trgovini pa tega ne vidiš, pa tudi če piše, nimaš prave predstave – povsem drugače je, če določen kos vidiš na obešalniku in ga lahko pogledaš od blizu."

"Največji problem so bile hlačne nogavice, ki so res potrošni material. Igralka jih ima včasih oblečene samo enkrat, pa jih med preoblačenjem v garderobi nehote strga. V času zaprtja trgovin so vse igralke še bolj pazile nanje. Potrgane hlačne nogavice smo nosili pod hlačami, cele pa smo čuvali kot punčico svojega očesa (smeh). Resnično so bile pravi zaklad (nasmeh)," je za 24ur.com povedala Nadja, ki prizna, da se je morala med zaprtjem znajti po svojih močeh.

Za snemanje so potrebovali tudi večerne toalete in smokinge, a so se morali znajti po svoje. Imeli so različne kanale, po katerih so prišli do ustreznih kostumov.

"Skrbi te, ali boš izdelke, naročene po spletu, dobil pravočasno, kajti ko so zaradi pandemije zapirali trgovine, se je seveda povečala obremenitev spletnih trgovin. Ko so bile razprodaje, sem na eni spletni strani ves dan nabirala izdelke v košarico. Ker sem imela približno 40 artiklov, so mi izdelki ves čas 'uhajali' iz košarice. Na koncu sem obupala in naenkrat kupovala po deset izdelkov. Očitno je bil nakup 40 izdelkov prevelik in košarica tega ni prenesla," je z nami delila nekoliko neprijetno in stresno izkušnjo nakupovanja na daljavo.