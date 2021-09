Mila Peršin: Influencanje mi nikoli ni veliko pomenilo

Mila Peršin je 22-letna slovenska igralka, ki je bila od majhnih nog obkrožena s kulturo in kulturnim udejstvovanjem. Njen oče je Blaž Peršin , direktor Muzeja in galerije mesta Ljubljana, njena mama pa bivša balerina Sanja Nešković Peršin . "Starši me v kulturo in umetnostno udejstvovanje nikoli niso silili," je povedala za 24ur.com mlada igralka in dodala, da pa je njuno delo vsekakor vplivalo na njeno življenje ter nekatere odločitve. Trenutno je študentka konceptualizacije prostora, spremljamo jo lahko v seriji Sekirca v med, dolgo časa pa je bila tudi balerina, kot njena mama. A baletne sanje niso bile sanje, ki bi jih želela živeti v času odraslega življenja. Zdaj jo zanima vse, kar je povezano z ustvarjanjem filmskih vsebin – od igralstva, do režije in produkcije.

Se mi zdi, da je to super, ker sem bila od rojstva obdana s tem. Hkrati se mi zdi, da sem zato od nekdaj razumela ta svet, ker sem bila v nenehnem stiku s kulturo. Me pa starša v to nikoli nista silila, vse se je zgodilo zelo spontano. To sta mi samo približala, da je meni postalo zanimivo, sem se pa sama odločila za to.

Se mi zdi, da pri Špeli si res lahko daš duška. Kar koli bo imela oblečeno, ne bo nikogar presenetilo, da je to izbrala. Ravno to je najbolj zabavno, ker ona postavlja neke nove trende, ki jih predstavlja svojim sledilcem. Če je še tako ’neumno’ ali ’neumesno’, bo ona to nosila in iz tega naredila trend. Z Nadjo sva se na kostumskih srečanjih vedno smejali na ves glas. Nekaj, česar nikoli ne bi oblekla, v tem kontekstu pa je bilo super.

Bolj so mi všeč liki, ki so popolno nasprotje mene, kot je Špela na primer. Pri takšnih vlogah si lahko več dovolim, hkrati pa je lepo imeti nek ’alter ego’. (smeh) V smislu nekaj, kar bi bilo meni, kot Mili, zelo zabavno početi, pa si tega nikoli ne dovolim. Tu pa lahko vse to realiziram, tudi na primer kar se kostumov tiče. Nekaj, česar sicer ne bi nikoli nosila, lahko tu poskusim in je zabavno nositi.

Si kdaj hotela biti balerina, biti kot mama?

Sem plesala balet dobrih 10 let na Konzervatoriju. Ko sem mami spremljala, kakšen urnik ima ona in vse to, sem si rekla, da ni šans, da bi se toliko mučila v življenju. (smeh) Pa tudi iskreno, nisem imela toliko predispozicij za balet, tako da če bi se s tem res hotela ukvarjati, bi morala res več delati kot nekdo, ki ima te predispozicije. Talo ali tako pa me zanima toliko drugih stvari, da ko sem v času gimnazije dopoldne hodila v šolo in popoldne na Konzervatorij, nisem imela nič od socialnega življenja. Učila sem se ponoči, hkrati pa sem imela še veliko drugih želja. Tako da ko sem to ’pospravila’ za seboj, ves ta baletni svet, se mi je toliko drugih stvari odprlo.

No, študiraš konceptualizacijo prostora. Kaj je ta študij in kaj boš, ko boš ’velika’?

Kaj bom, ko bom velika, je vprašanje, ki ga postavljam sama sebi vsak dan. Načeloma pa je to na Akademiji za vizualno umetnost program, ki ima veliko različnih smeri. Pokriva vse, kar naj bi se dotikalo umetnosti in prostora hkrati: video, filmska in gledališka scenografija, skulptura, režija … Pokriva zelo širok spekter stvari, kar mi je super, ker se mi je bilo po gimnaziji težko odločiti za eno specifično stvar. Tu pa je super, ker program funkcionira zelo projektno – teoretične predmete imaš neke stalne (npr. filozofija, umetnostna zgodovina …), potem pa so projekti. Na primer: tri mesece se posvečaš filmski scenografiji, kjer se res posvetiš projektu in dobiš vpogled v to, kako to v realnem življenju funkcionira. To je super, je pa tudi tako, da na koncu si diplomirani vizualni umetnik. Nisi specializiran za eno stvar. Všeč mi je, da lahko v času študija okusim vsake stvari malo in potem se bom lažje odločila, kaj mi je všeč in kaj ne.

In kaj ti je za zdaj najbolj všeč?

Filmska igra je tisto, kar mi je zelo blizu. Me pa mika tudi produkcija ali art direction ali scenografija, mogoče bi tudi videorežija … Vse po malem! (smeh)

Ti je bližje televizija ali gledališče?

Film, najbolj.

Kako si se znašla v igralskih vodah?

Čisto spontano. Kot majhna deklica sem se vedno igrala neke realne scenarije, nikoli si nisem izmišljevala pravljičnih likov. Vedno sem bila na primer prodajalka kruha v trgovini. Zelo specifično! (smeh) Izmišljevala sem si realne like in sem se od malega igrala takšne igre. Veliko sem tudi imitirala in se spomnim, da mi je mami vedno govorila, da nikoli ne ve, kdo bo prišel na kosilo, vedno nek drug lik. (smeh) Nekako iz tega izhaja moja želja po igralstvu, potem sem šla na avdicijo za Mamin dan, ko sem bila stara približno 13 let. In takrat me je to prevzelo, so se pa vse avdicije dogajale zelo spontano, nikoli nič na silo.

Serija Sekirca v med je bila na POP TV dobro sprejeta, kako bi ti opisala serijo?

To je serija, ki ti že z osnovnim zapletom postavlja veliko vprašanj in ti predstavlja različne možnosti, kaj se iz tega lahko razvije. Se pravi to, kako ljudje reagirajo, ko navadna družina iz Podgorja osvoji 55 milijonov evrov in se jim s tem življenje obrne na glavo. Torej, kaj bo zdaj vsak od teh likov naredil s tem in kako se bodo odzvali. Potem pa seveda prihajajo še novi liki, ker si vsi želijo denarja in vsak lik uspe izpeljati svojo zgodbo in vsaka od teh je zabavna in smešna. Vsi smo predstavljeni kot ljudje in so predstavljene tudi naše hibe, vidi se, da nismo popolni. Nismo idealizirani liki, tudi vsak od nas ti gre lahko zelo na živce.