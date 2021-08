Originalna slovenska serija Sekirca v med 30. avgusta prihaja na POP TV

Zakonca Majdo in Janka Hribar upodabljata Mojca Funkl in Jožef Ropoša, ki se odlično znajdeta v vlogi povezane in srečne povprečne družine s tremi otroki Špelo, Anjo in Lukom, le-te upodabljajo mladi upi slovenske igre Mila Peršin, Lea Cok in Luka Bokšan. Tako Majda s svojim računovodskim servisom kot Janko s svojim čebelarstvom gojita hrepenenja po tem, da bi sebi in otrokom zagotovila lagodno prihodnost, poplačala obstoječe kredite ali vsaj popravila streho.